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Нефть дешевеет на опасениях влияния новой волны коронавируса на спрос 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Нефть дешевеет
Фото: ТАСС
Стоимость нефти снижается в пятницу утром на растущих опасениях, что новая волна коронавируса в мире замедлит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% — до 42,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 40,59 доллара за баррель.
Пессимизм инвесторов в пятницу обусловлен растущими опасениями, что быстрое распространение коронавируса по всему миру, а также вызванные этим карантинные ограничения приведут к резкому снижению спроса на топливо. Так, во Франции был зафиксирован рекордный ежедневный рост случаев. Несколько штатов США также сообщили о рекордном ежедневном росте заражений.
При этом более активное снижение цен сдерживают новости о том, что президент России Владимир Путин не исключает, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.

"Путин подтверждает, что альянс Саудовской Аравии и России прочен, и что они будут продолжать поддерживать стабильные цены на нефть", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

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Комментарии
Рынки , Владимир Путин , Reuters
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