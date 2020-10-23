Нефть дешевеет

Стоимость нефти снижается в пятницу утром на растущих опасениях, что новая волна коронавируса в мире замедлит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% — до 42,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 40,59 доллара за баррель.

Пессимизм инвесторов в пятницу обусловлен растущими опасениями, что быстрое распространение коронавируса по всему миру, а также вызванные этим карантинные ограничения приведут к резкому снижению спроса на топливо. Так, во Франции был зафиксирован рекордный ежедневный рост случаев. Несколько штатов США также сообщили о рекордном ежедневном росте заражений.

При этом более активное снижение цен сдерживают новости о том, что президент России Владимир Путин не исключает, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.