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Курс доллара: рубль вновь снижается к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 23 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 76,85 рубля.
Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 90,70 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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