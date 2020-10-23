Азиатские фондовые биржи закрылись разнонаправленно 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали смешанную динамику по итогам торгов пятницы после финальных дебатов перед президентскими выборами в США, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1%, до 3278 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,9%, до 2200,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,5%, до 24918,78 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,24%, до 2360,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,11%, до 6167 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23516,59 пункта.

Мировые инвесторы следят за ситуацией в крупнейшей мировой экономике — США, где приближается дата президентских выборов. Финальные дебаты Дональда Трампа Джо Байдена состоялись в четверг Нэшвилле (штат Теннеси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более 1,5 часов. Основными темами встречи кандидатов, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы.

"Последние предвыборные дебаты в США были не столь хаотичными, как первые, но рынки получили из них мало новой информации. Дискуссии касательно экономических перспектив после выборов были ограниченными, особенно в том что касается заявлений президента Трампа", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом в Китае произошла коррекция в акциях потребительских и фармацевтических компаний, которая произошла после предупреждений аналитиков о риске завышенной цены в некоторых секторах.