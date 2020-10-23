Курс рубля взлетел на торгах Московской биржи 23 октября до рекордных за последний месяц значений, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации курс доллара равнялся 76,2 рубля. Это минимальное значение с 23 сентября, когда курс американской валюты опускался до 76,1 рубля за единицу. Снижение по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составило 0,27 рубля, или 0,04 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 90,2 рубля, что стало наименьшим значением с 25 сентября, когда показатель доходил до 89,5 рубля за евро. Снижение по сравнению с предыдущей торговой сессией составило 0,27 рубля, или 0,02 процента.