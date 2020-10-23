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Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Рубль краткосрочно отреагировал ростом на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,24% годовых, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 13.45 мск снижается на 22 копейки, до 76,36 рубля, курс евро — на восемь копеек, до уровня 90,45 рубля, передает РИА «Новости».
Сразу после решения ЦБ несколькими доллар опускался до 76,28 рубля, евро — до 90,36 рубля.
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Ранее стало известно, что ЦБ по итогам заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на прежнем уровне во второй раз подряд.
Напомним, в июне Банк России на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых.
В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ сохранил ключевую ставку на том же уровне.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Центральный банк России , РИА Новости , Евро , Доллар
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