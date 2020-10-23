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Биткоин взлетел в цене 

Lenta.ru 1 час назад
Биткоин взлетел в цене
Фото: globallookpress.com
Криптовалюта биткоин взлетела в цене и достигла максимума более чем за год. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость биткоина пробила отметку в 13 тысяч долларов впервые с июня 2019 года. Рост произошел на фоне заявления платежной системы PayPal о том, что она добавляет функцию покупки и продажи криптовалют. Компания сообщила о нововведении 21 октября.
PayPal не будет брать плату за хранение цифровых денег и до конца 2020 года не собирается взимать комиссию при сделках с криптовалютами. Помимо прочего, в 2021 году в PayPal появится возможность расплачиваться криптовалютой в 26 миллионах торговых точек.
В целом за октябрь биткоин прибавил около 26 процентов. Аналитики американского банка JPMorgan в середине октября заявили, что криптовалюта переоценена и должна стоить на 13 процентов меньше.
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