Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.52
$
76.75
90.38
90.70
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.01
+0.02 Золото
1901.70
–0.03 РТС
1155.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1858
+0.0098
08.10
1.1760
20.10
12.10
28.09

Турецкая валюта рухнула в 1990-е 

Lenta.ru 1 час назад
Турецкая валюта рухнула в 1990-е
Фото: Reuters
Курс турецкой лиры снижается девятую неделю подряд. Это самое затяжное падение валюты этой страны с 1999 года, когда она столкнулась с политическим кризисом и двумя разрушительными землетрясениями, жертвами которых стали тысячи людей, пишет Bloomberg.
Лира рухнула на обеспокоенности инвесторов по поводу слишком мягкой денежно-кредитной политики Центробанка страны после того, как турецкий регулятор принял решение сохранить ключевую ставку. Инвесторы ожидали ее повышения в связи с геополитическими рисками, такими как конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Анкара открыто поддерживает Баку, и угроза санкций со стороны США.
В результате турецкая валюта вплотную приблизилась к психологической отметке в 8 лир за долларов, свидетельствуют данные агентства. Инвесторы отмечают, что турецкие власти в попытке поддержать курс потратили валютные резервы быстрее, чем любая другая развивающаяся страна мира. Иностранные держатели турецких ценных бумаг в 2020 году избавились от активов на 13,3 миллиарда долларов, что является рекордом с 2005 года.
Ранее сообщалось, что падение лиры может спровоцировать обвал курсов валют большинства развивающихся рынков, включая рубль.
Последние новости
Путин обратился к губернаторам по поводу жестких ограничений Путин обратился к губернаторам по поводу жестких ограничений На двух линиях московского метро введут скидки на проезд На двух линиях московского метро введут скидки на проезд Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку
Комментарии
Рынки , Центральный банк России , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились открывать валютные вклады
Россияне бросились открывать валютные вклады
Украина нашла замену российскому газу
Украина нашла замену российскому газу
Альтернатива «Севпотоку-2» окажется пустой трубой
Альтернатива «Севпотоку-2» окажется пустой трубой
Кремль ответил на вопрос об уходе Чубайса из «Роснано»
Кремль ответил на вопрос об уходе Чубайса из «Роснано»
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение