Рубль спасут от выборов в США

Банк России увеличит ежедневный объем продаж валюты после покупки акций «Аэрофлота» Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора.
С 26 октября объем продаж вырастет на 1,1 млрд рублей в день — с 2,9 до 4 млрд рублей в день в валютном эквиваленте.
В октябре Минфин приобрел акции «Аэрофлота» на сумму 50 млрд рублей. Авиакомпания планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.
В ЦБ объясняют, что все конверсионные операции со средствами ФНБ «зеркалируются» на внутреннем валютном рынке для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия. Операции ограничены объемом 4 млрд рублей, чтобы минимизировать «влияние на конъюнктуру внутреннего валютного рынка разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ».
С начала октября ЦБ продает валюту, вырученную от сделки со Сбербанком. Ежедневный объем средств составляет 2,9 млрд рублей, а всего за четвертый квартал ЦБ собирается продать валюту на 185 млрд рублей. Это позволило поддержать рубль, который замедлил свое падение в октябре. Новый приток средств состоится незадолго до выборов президента США.
Неопределенность вокруг исхода голосования, по мнению аналитиков, стала одной из причин сохранения ключевой ставки на текущем уровне.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Василий Колташов заявил, что в России с начала года произошло уже две девальвации рубля. Первый обвал нацвалюты произошел весной из-за пандемии и обвала нефти, второй — на фоне ослабления доллара ко многим мировым валютам и роста цен на нефть. Причем вторая девальвация стала «позорной».