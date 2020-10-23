Рубль спасут от выборов в США

С 26 октября объем продаж вырастет на 1,1 млрд рублей в день — с 2,9 до 4 млрд рублей в день в валютном эквиваленте.

В октябре Минфин приобрел акции «Аэрофлота» на сумму 50 млрд рублей. Авиакомпания планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

В ЦБ объясняют, что все конверсионные операции со средствами ФНБ «зеркалируются» на внутреннем валютном рынке для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия. Операции ограничены объемом 4 млрд рублей, чтобы минимизировать «влияние на конъюнктуру внутреннего валютного рынка разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ».

С начала октября ЦБ продает валюту, вырученную от сделки со Сбербанком . Ежедневный объем средств составляет 2,9 млрд рублей, а всего за четвертый квартал ЦБ собирается продать валюту на 185 млрд рублей. Это позволило поддержать рубль, который замедлил свое падение в октябре. Новый приток средств состоится незадолго до выборов президента США.

Неопределенность вокруг исхода голосования, по мнению аналитиков, стала одной из причин сохранения ключевой ставки на текущем уровне.