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«Перспективы очень плохие»: эксперт предрек падение рубля 

Майк Габриелян 23 минуты назад
Эксперт назвал три фактора падения рубля
Фото: Reuters
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал о факторах, влияющих на перспективы рубля. По его мнению, курс нацвалюты будет зависеть от внешней политики. Рубль может остаться под давлением до следующего года, сообщает НСН.

«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронокризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие», — сказал Жуковский.

По мнению эксперта, не исключено, что обновится исторический минимум, ограничения в падении нет.
В текущей ситуации специалист посоветовал обратить внимание на другие валюты, а также предсказал скачок цены на золото и биткоины.

«Напечатаны колоссальные объемы денег Центробанками мира, почти 7 триллионов долларов напечатали лишь в США, поэтому люди ищут другие активы», — объяснил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что СМИ предсказали экономический армагеддон на Украине.
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Комментарии 2
Рынки , Владислав Жуковский
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