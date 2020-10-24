Эксперт назвал три фактора падения рубля

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал о факторах, влияющих на перспективы рубля. По его мнению, курс нацвалюты будет зависеть от внешней политики. Рубль может остаться под давлением до следующего года, сообщает НСН.
«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронокризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие», — сказал Жуковский.
По мнению эксперта, не исключено, что обновится исторический минимум, ограничения в падении нет.
В текущей ситуации специалист посоветовал обратить внимание на другие валюты, а также предсказал скачок цены на золото и биткоины.
«Напечатаны колоссальные объемы денег Центробанками мира, почти 7 триллионов долларов напечатали лишь в США, поэтому люди ищут другие активы», — объяснил он.
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