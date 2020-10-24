Эксперт назвал три фактора падения рубля

«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронокризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие», — сказал Жуковский.