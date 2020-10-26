Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.45
$
76.67
90.48
90.66
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.00
–0.27 Золото
1899.78
+0.07 РТС
1164.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1814
+0.0001
12.10
1.1813
22.10
14.10
30.09

Рынки АТР в основном снижаются на политической неопределенности в США 

Прайм и ещё 7 4 часа назад
Рынки АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне политической неопределенности в США в преддверии президентских выборов в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,72% — до 3254,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,44%, до 2210,26 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,28% — до 2354,24, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,12% — до 6159,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 23486,87 пункта. Гонконгская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем, по итогам торгов в пятницу Hang Seng Index закрылся ростом на 0,54%, до 24918,78 пункта.
В понедельник основные индексы Азии в основном снижаются, инвесторы продолжают внимательно следить за президентской гонкой в США. Выборы в стране намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. В пятницу прошли заключительные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

"Азиатские рынки продолжаются двигаться то вперед, то назад, сдержанно начиная неделю, в ожидании результатов президентских выборов в США", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

Исход выборов также связан с ситуацией вокруг нового пакета поддержки американской экономики. Инвесторы обеспокоены тем, что неопределенность, связанная с результатами выборов, может отсрочить принятие пакета, в то время как растущая заболеваемость коронавирусом в США и необходимость введения дополнительных ограничений наносит все больший вред состоянию экономики. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета помощи экономике.
Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
Прайм: последние новости
ЦБ начал спасать рубль ЦБ начал спасать рубль Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе
Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились скупать вторичное жилье
Россияне бросились скупать вторичное жилье
Россиян хотят избавить от комиссии за коммуналку
Россиян хотят избавить от комиссии за коммуналку
Евро пробил психологическую отметку
Евро пробил психологическую отметку
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Украине предсказали экономический армагеддон
00:31
Украине предсказали экономический армагеддон
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение