Рынки АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне политической неопределенности в США в преддверии президентских выборов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,72% — до 3254,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,44%, до 2210,26 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,28% — до 2354,24, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,12% — до 6159,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 23486,87 пункта. Гонконгская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем, по итогам торгов в пятницу Hang Seng Index закрылся ростом на 0,54%, до 24918,78 пункта.

Джо Байденом. В понедельник основные индексы Азии в основном снижаются, инвесторы продолжают внимательно следить за президентской гонкой в США. Выборы в стране намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. В пятницу прошли заключительные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии

"Азиатские рынки продолжаются двигаться то вперед, то назад, сдержанно начиная неделю, в ожидании результатов президентских выборов в США", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).