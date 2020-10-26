Золото дешевеет

Стоимость золота в понедельник утром снижается на фоне роста курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,34% — или на 6,4 доллара, до 1898,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,26% — до 24,3 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара. В этом случае металл становится дороже для держателей другой иностранной валюты. Поддержку доллару оказывают растущая заболеваемость коронавирусом в США, а также неопределенность вокруг переговоров по пакету поддержки экономики страны в период пандемии. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета помощи экономике.

Джо Байденом. Кроме того, инвесторы наблюдают за предвыборной гонкой в стране. Выборы в стране намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. В пятницу прошли заключительные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии