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Цена на золото снижается на укреплении доллара 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Золото дешевеет
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в понедельник утром снижается на фоне роста курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,34% — или на 6,4 доллара, до 1898,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,26% — до 24,3 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара. В этом случае металл становится дороже для держателей другой иностранной валюты. Поддержку доллару оказывают растущая заболеваемость коронавирусом в США, а также неопределенность вокруг переговоров по пакету поддержки экономики страны в период пандемии. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета помощи экономике.
Кроме того, инвесторы наблюдают за предвыборной гонкой в стране. Выборы в стране намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. В пятницу прошли заключительные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

"В краткосрочной перспективе, похоже, не будет стимулов для поиска дополнительных покупателей на золото. Во многом это связано с тем, что торги проходят в тени надвигающихся президентских выборов в США и переговоров по принятию пакета поддержки экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Markets Кайла Родда (Kyle Rodda).

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Комментарии 1
Рынки , Стивен Мнучин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Reuters
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