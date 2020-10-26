Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов понедельника на обострении опасений вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8% — до 3251,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,5%, до 2212,07 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,72% — до 2343,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 6155,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,09%, до 23494,34 пункта.

Торги на бирже Гонконга не проводились в связи с праздником. По итогам торгов пятницы Hang Seng Index вырос на 0,54% — до 24918,78 пункта.

Многие страны мира фиксируют рекордные темпы заражения коронавирусом. Это касается как Европы, так и США, где число новых случаев уже два дня подряд превышало 83 тысячи в сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 25 октября число новых случаев заражения в мире за сутки составило 438 633, а за все время в мире выявлено 42,512 миллиона случаев заражения коронавирусом. Инвесторы опасаются, что новая волна коронавируса помешает восстановлению мировой экономики.