Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.45
$
76.67
90.48
90.66
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.00
–0.27 Золото
1899.78
+0.07 РТС
1164.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1814
+0.0001
12.10
1.1813
22.10
14.10
30.09

Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе 

Прайм 1 час назад
Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов понедельника на обострении опасений вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8% — до 3251,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,5%, до 2212,07 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,72% — до 2343,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 6155,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,09%, до 23494,34 пункта.
Торги на бирже Гонконга не проводились в связи с праздником. По итогам торгов пятницы Hang Seng Index вырос на 0,54% — до 24918,78 пункта.
Многие страны мира фиксируют рекордные темпы заражения коронавирусом. Это касается как Европы, так и США, где число новых случаев уже два дня подряд превышало 83 тысячи в сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 25 октября число новых случаев заражения в мире за сутки составило 438 633, а за все время в мире выявлено 42,512 миллиона случаев заражения коронавирусом. Инвесторы опасаются, что новая волна коронавируса помешает восстановлению мировой экономики.

"В начале торгов отмечались покупательские настроения, но рынок оказался под давлением распространения коронавирусной инфекции в Европе и США", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на бирже Японии аналитики Okasan Online Securities.

Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
Прайм: последние новости
ЦБ начал спасать рубль ЦБ начал спасать рубль Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля На рынки наступает коронавирус На рынки наступает коронавирус
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Из банков в банку: чем банки «насолили» россиянам
Из банков в банку: чем банки «насолили» россиянам
Как изменятся ставки по вкладам и кредитам
Как изменятся ставки по вкладам и кредитам
Китай готовится к девальвации рубля
Китай готовится к девальвации рубля
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Украине предсказали экономический армагеддон
00:31
Украине предсказали экономический армагеддон
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение