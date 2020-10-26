Турецкая лира обновила рекордный минимум

Курс турецкой валюты упал в понедельник до 8,04 лиры за доллар, пройдя предыдущий рекордный минимум — 7,97, — который был зафиксирован 22 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Ранее Bloomberg связало обесценивание национальной валюты Турции с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о поддержке Баку.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.