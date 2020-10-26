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В отношении рубля появился оптимизм 

BFM.RU 26 минут назад
В отношении рубля появился оптимизм
Фото: depositphotos.com
Доллар увеличил темпы снижения, евро развернулся и тоже дешевеет. Аналитики отмечают, что у российской валюты появились перспективы
За американскую валюту в конце недели давали 76,12 рубля, за европейскую — 90,19 рубля. Эксперты считают, что это произошло благодаря решению Центробанка увеличить ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила до 4 млрд рублей уже с понедельника, 26 октября.
Дополнительные операции на валютном рынке будут проводиться в связи с тем, что на выкуп допэмиссии акций «Аэрофлота» потратили 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. При этом российская валюта проигнорировала решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, поскольку решение регулятора соответствовало рыночным ожиданиям.
Пока у рубля светлые перспективы, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук:

«Откроется примерно там же, где и закрывался, я думаю, но в целом можно ожидать продолжения укрепления рубля на предстоящей неделе. Думаю, что оно может быть связано с несколькими факторами — это продажи наших локальных участников, экспортеров, они подогреваются ограничением, которое правительство наложило специальной директивой на размер валютных активов, и это должно удерживать компании от того, чтобы копить экспортную выручку, они должны от нее избавляться. И как раз следующая неделя будет такой, на которой мы эти продажи можем увидеть. Кроме того, против рубля возможности санкций по разным поводам: Белоруссия, конфликт вокруг Нагорного Карабаха и Навальный, они, в общем, постепенно отыгрываются, что должно привести к некоторому укреплению рубля в том случае, если в ту же сторону будут действовать и другие факторы. Думаю, на следующей неделе мы вполне можем увидеть цифры и 76, и 75 рублей за доллар. Если не будет каких-то очередных, специфических для России негативных событий, то доллар к концу года должен вернуться в диапазон 70-75».

Взгляды всех инвесторов устремились за океан, все ждут итогов американских выборов, но рубль явно недооценен, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

«Возможно, что в понедельник будет еще отыгрываться этот позитивный настрой. На самом деле, в значительной степени для глобальных рынков это все равно вопрос результатов американских выборов, и до конца года я скорее считаю, что у нас есть окно на некоторое укрепление. Но, безусловно, санкционные риски — это фактор, который нельзя списывать со счетов. По рублю, по торговым уровням при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса рубль/доллар — это около 72 рублей к доллару. Соответственно, в последние несколько месяцев, будем говорить, с августа, рубль торговался с некоторой премией за геополитические риски, за санкционные риски, там трудно уследить, за какие именно. Все факторы сложились в такую премию за российский риск возросшую, которая в августе была около 3 рублей к доллару, в октябре она доходила почти до 8, когда курс приближался к 80 рублям к доллару. Я на конец года считаю, что мы можем еще приблизится к значению 72, то есть интервал 70-75. При этом в первую половину 2021 года, я думаю, безусловно будет большая волатильность, и нужно понимать, что тема санкционных рисков еще вернется на повестку дня».

О том, что курс рубля в настоящее время сильно недооценен, и при стабилизации геополитических факторов и ситуации с ковидом нацвалюта до конца года укрепится, заявил глава «Сбера» Герман Греф. Помощник президента Максим Орешкин считает, что рубль может «отыграть» часть потерь в будущем.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что курс российской валюты останется около текущих уровней до конца 2021 года. Он посоветовал при наличии небольших сбережений сохранить средства в рублях, однако, если их не планируется тратить в ближайшее время, то лучше отставить часть в рублях, а часть — в валюте. Все эти заявления были сделаны в интервью для фильма Наили Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».
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Комментарии 1
Рынки , Статьи , Сергей Романчук , Алексей Кудрин , Наталия Орлова , Герман Греф , Максим Орешкин , Аэрофлот , Сбербанк России , Металлинвестбанк , Счетная палата , Центральный банк России , Альфа-банк
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