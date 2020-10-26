В отношении рубля появился оптимизм 

«Откроется примерно там же, где и закрывался, я думаю, но в целом можно ожидать продолжения укрепления рубля на предстоящей неделе. Думаю, что оно может быть связано с несколькими факторами — это продажи наших локальных участников, экспортеров, они подогреваются ограничением, которое правительство наложило специальной директивой на размер валютных активов, и это должно удерживать компании от того, чтобы копить экспортную выручку, они должны от нее избавляться. И как раз следующая неделя будет такой, на которой мы эти продажи можем увидеть. Кроме того, против рубля возможности санкций по разным поводам: Белоруссия, конфликт вокруг Нагорного Карабаха и Навальный, они, в общем, постепенно отыгрываются, что должно привести к некоторому укреплению рубля в том случае, если в ту же сторону будут действовать и другие факторы. Думаю, на следующей неделе мы вполне можем увидеть цифры и 76, и 75 рублей за доллар. Если не будет каких-то очередных, специфических для России негативных событий, то доллар к концу года должен вернуться в диапазон 70-75».
«Возможно, что в понедельник будет еще отыгрываться этот позитивный настрой. На самом деле, в значительной степени для глобальных рынков это все равно вопрос результатов американских выборов, и до конца года я скорее считаю, что у нас есть окно на некоторое укрепление. Но, безусловно, санкционные риски — это фактор, который нельзя списывать со счетов. По рублю, по торговым уровням при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса рубль/доллар — это около 72 рублей к доллару. Соответственно, в последние несколько месяцев, будем говорить, с августа, рубль торговался с некоторой премией за геополитические риски, за санкционные риски, там трудно уследить, за какие именно. Все факторы сложились в такую премию за российский риск возросшую, которая в августе была около 3 рублей к доллару, в октябре она доходила почти до 8, когда курс приближался к 80 рублям к доллару. Я на конец года считаю, что мы можем еще приблизится к значению 72, то есть интервал 70-75. При этом в первую половину 2021 года, я думаю, безусловно будет большая волатильность, и нужно понимать, что тема санкционных рисков еще вернется на повестку дня».