Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году 

«Каждый истраченный на подобные цели миллион долларов вернет рублю всего одну копейку. Для полноценного спасения российской валюты Банку России необходимо ежедневно продавать чуть ли не больше долларов, чем сейчас. В ином случае Новый Год мы встретим очередным валютным обвалом, и стоимость доллара вплотную приблизится к 80, а, возможно, и к 85 рублям. В свою очередь, стоимость евро дотянется до 100 рублей», — считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.