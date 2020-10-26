Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году 

Эксперты оценили действия Центробанка России в поддержку рубля и предсказали курс российской валюты к Новому году.
Как писал «Рамблер», с 26 октября Банк России увеличил ежедневный объем продаж валюты после покупки акций «Аэрофлота» Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем продаж вырос на 1,1 млрд рублей в день — с 2,9 до 4 млрд рублей в день в валютном эквиваленте.
Как полагают опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты, возврат к масштабным продажам валюты ЦБ окажет скорее психологическое, нежели фундаментальное воздействие на спекулятивный рынок и не сумеет развернуть курс рубля в сторону роста. При этом действия регулятора способны оказать стабилизирующее воздействие.
«Каждый истраченный на подобные цели миллион долларов вернет рублю всего одну копейку. Для полноценного спасения российской валюты Банку России необходимо ежедневно продавать чуть ли не больше долларов, чем сейчас. В ином случае Новый Год мы встретим очередным валютным обвалом, и стоимость доллара вплотную приблизится к 80, а, возможно, и к 85 рублям. В свою очередь, стоимость евро дотянется до 100 рублей», — считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Аналитик «БКС Страхование жизни» Сергей Дроздов, в свою очередь, напоминает, что глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что при стоимости нефти по 20 долларов за баррель средств в Фонде национального благосостояния хватит всего на три года.
«Если на 1 октября в ФНБ лежало 172 млрд долларов, то теперь там осталось не более 114 млрд долларов. Нас об этом предупреждает глава Минфина. Курс рубля двигается вниз и вытянуть «деревянный» из этой ямы уже вряд ли получится», — уверен Дроздов.