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Цены на нефть коррекционно растут на фоне очередного урагана в США

Праймиещё 4
3 часа назад
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно растут после падения в пятницу и понедельник суммарно на 4-5%, свидетельствуют данные торгов. Рынки также следят за очередным ураганом в США и ситуацией с коронавирусом.
Ураган в США поднял цены на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 7.38 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% — до 41,04 доллара, декабрьских фьючерсов — на 0,57%, до 40,69 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,54% — до 38,77 доллара за баррель.
Удорожание нефти во вторник связано с коррекционной динамикой после провала предыдущих дней, вызванного опасениями за баланс спроса и предложения из-за пандемии и планов Ливии по возобновлению добычи.
Рынки следят и за природными катаклизмами в США. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что тропический шторм "Сета" в Карибском море усилился до урагана. Это может представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе, что поддерживает цены на нефть.
Продолжает влиять на нефтяные торги и ситуация с коронавирусом. Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения. Инвесторы опасаются, что это помешает восстановление экономики и ударит по спросу на нефть.
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