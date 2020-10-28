Индекс РТС обновил 5-месячный минимум

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Российский рынок акций усиливает падение на негативном внешнем фоне, индекс РТС опустился ниже психологической отметки 1100 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.58 мск падал на 1,9% — до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,9%, до 1098 пунктов.

Стоимость нефти падает на 3% — до 40,38 доллара за баррель марки Brent. Западноевропейские биржевые индексы теряют до 3% на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Американские фондовые фьючерсы снижаются на 0,9-1,6%.