Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.31
$
78.30
92.00
92.01
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
39.95
–0.50 Золото
1892.16
–0.23 РТС
1131.36
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1736
–0.0009
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 14 мая 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
Индекс РТС обновил 5-месячный минимум
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций усиливает падение на негативном внешнем фоне, индекс РТС опустился ниже психологической отметки 1100 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.58 мск падал на 1,9% — до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,9%, до 1098 пунктов.
Стоимость нефти падает на 3% — до 40,38 доллара за баррель марки Brent. Западноевропейские биржевые индексы теряют до 3% на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Американские фондовые фьючерсы снижаются на 0,9-1,6%.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Прайм: последние новости
В Россию начали усиленно завозить доллары В Россию начали усиленно завозить доллары Официальный курс евро на четверг вырос до 91,26 рубля Официальный курс евро на четверг вырос до 91,26 рубля Банк России раскрыл схему мошенничества на рынке форекс Банк России раскрыл схему мошенничества на рынке форекс
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Сбережениям россиян в долларах грозит опасность
Сбережениям россиян в долларах грозит опасность
Греф предсказал будущее рубля
Греф предсказал будущее рубля
В Россию начали массово завозить доллары
В Россию начали массово завозить доллары
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение