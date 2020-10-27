Банки почти вдвое нарастили импорт долларов в Россию 

Российские банки в августе 2020 года импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019 года, свидетельствует статистика Центробанка

Ввоз в Россию наличной валюты впервые с кризиса 2014 года вырос весной 2020 года, в марте поставки составили $4,95 млрд и €1,13 млрд, после импорт оставался на стабильном уровне до конца лета. Особенно сильно выросли объёмы ввоза американской валюты, при этом интерес к евро в августе ослаб по сравнению с июлем и составил в долларовом эквиваленте $215,4 млн, что втрое меньше чем в июле, и в 5,7 раза — чем в тот же период 2019 года. Всего за восемь месяцев 2020 года банки привлекли наличных долларов $12,7 млрд и €3,5 млрд против прошлогодних $7,1 млрд и €7,7 млрд соответственно, пишут «Известия».

По мнению экспертов, наращивание валютной ликвидности имеет под собой несколько оснований. В частности, такая ситуация характерна для очень многих развивающихся экономик, к которым относится и Россия, считает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян

Существует риск наступления в США относительно затяжной «смуты», в случае если по итогам выборов одна из сторон не признает победу другой. Это может иметь неприятные последствия для российской и глобальной экономики, поскольку, когда у американской возникают проблемы, это сказывается на всем остальном мире, — объяснил эксперт.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин предположил, что рост спроса на валюту может объясняться как изменением структуры сбережений населения, так и сезонными факторами. Например, связан с поздним наступлением сезона отпусков из-за пандемии. Начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин добавил, что снижение спроса на евро связано с ограничениями на туризм, а частично повышенный спрос на наличную валюту обусловлен упавшими ставками по доллару, что приводит к пересмотру отношения инвесторов к таким вкладам.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне в течение пяти лет могут вывести из банков 3,4 трлн рублей и переложить их в другие инвестиционные инструменты, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Новыми направлениями вложений могут стать ценные бумаги и недвижимость.