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Эксперты рассказали, как выборы в США повлияют на рынок нефти 

Прайм 1 час назад
Как выборы в США повлияют на рынок нефти
Фото: РИА Новости
Результаты президентских выборов в США, независимо от победы Дональда Трампа или Джо Байдена, если и повлияют на мировые цены на нефть, то лишь краткосрочно, так как рынок "черного золота" сейчас слишком занят влиянием коронавируса на спрос, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической — бывший вице-президент Джо Байден. Традиционно считается, что демократы и республиканцы придерживаются разных взглядов на энергетическую политику США. Страна при этом является крупнейшей в мире по объемам добычи нефти и газа, и развитие ее нефтегазовой отрасли непосредственно влияет на мировые рынки.

"На текущий момент цены на нефть почти не зависят от того, кто станет главой Белого дома в США… Текущая ситуация в ценах на нефть определяется глобальным спросом, который страдает из-за ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19, а также политикой ключевых производителей, которые смогли договориться о сокращении добычи", — прокомментировал предстоящие выборы ведущий аналитик "Открытие брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

КТО ПРАВИТ БАЛ НА РЫНКЕ

Взгляды Трампа и Байдена расходятся в отношении традиционных и возобновляемых источников энергии. Так, Трамп придерживается позиции равных условий для всех видов энергобизнеса, не выделяя дополнительных преференций "зеленой" энергетике. Байден же наоборот видит будущее страны в развитии ВИЭ. Общемировой тренд на экологичность энергетического сектора может привести к падению востребованности традиционных источников энергии, а в итоге и снижению цен на них.

"Весной этого года, когда только была снова перезапущена сделка ОПЕК+, … предполагалось, что рынок нефти начнет отрастать уже в последних кварталах 2020 года. То есть предполагалось, что пандемия как бы умрет сама собой летом. Но, к сожалению, мы видим, что сегодня реализуется пессимистичный сценарий", — объяснил влияние пандемии на рынок главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

Громов полагает, что долгосрочный эффект на цену на нефть окажет ситуация, связанная с выходом мировой экономики из последствий пандемии, но не выборы президента в США. Независимо от того, кто победит на выборах, краткосрочное влияние на нефтяные цены будет ограниченным, добавил глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Он также считает, что в центре внимания будут оставаться проблемы, связанные с пандемией и отсутствием вакцины.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

"Восстановление мирового спроса на нефть будет происходить медленнее, чем нам всем бы хотелось. А раз восстановление мирового спроса будет происходить медленнее, значит, нет оснований предполагать, что цены на нефть в перспективе 2021 года будут иметь основания для роста", — заключил Громов.

По его мнению, цены на нефть в ближайшие месяцы могут сохраниться на нынешнем уровне, то есть 40-45 долларов за баррель. Кочетков солидарен в таких оценках стоимости. При этом он добавил, что начало массовой вакцинации от коронавируса может вызвать рост цены нефти Brent до 45-55 долларов в перспективе 3-6 месяцев.
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Комментарии
Рынки , Статьи , Андрей Кочетков , Джозеф Байден , Алексей Громов , Дональд Трамп , Saxo Bank , Республиканская партия США , Открытие Брокер , РИА Новости
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