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Доллар дорожает к евро на уходе инвесторов от риска 

Прайм и ещё 5 27 октября 2020
Доллар дорожает к евро
Фото: РИА Новости
Курс доллара в среду вечером растет к евро, но снижается к иене на отказе инвесторов от риска в свете ухудшающейся ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,173 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 104,22 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,58%, до 93,48 пункта.
В среду инвесторы предпочитают покупать более безопасные активы, к которым относится доллар, а также японская иена. Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения коронавируса грозит подорвать начавшееся восстановление мировой экономики.
На этом фоне участники торгов обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Германия и Франция готовятся объявить об ограничениях, сходных с ограничениями первой волны, поскольку смертность от COVID-19 в Европе за неделю выросла почти на 40%.
Валютный стратег-аналитик Василий Серебряков (Vassili Serebriakov), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и во всем мире, а также возможность возобновления карантина снизили аппетит рынка к риску.
В то же время трейдеры готовятся к волатильности перед выборами в США и после них. Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической — бывший вице-президент Джо Байден.
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Комментарии 1
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Reuters
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