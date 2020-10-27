Доллар дорожает к евро

Курс доллара в среду вечером растет к евро, но снижается к иене на отказе инвесторов от риска в свете ухудшающейся ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,173 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 104,22 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,58%, до 93,48 пункта.

В среду инвесторы предпочитают покупать более безопасные активы, к которым относится доллар, а также японская иена. Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения коронавируса грозит подорвать начавшееся восстановление мировой экономики.

На этом фоне участники торгов обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Германия и Франция готовятся объявить об ограничениях, сходных с ограничениями первой волны, поскольку смертность от COVID-19 в Европе за неделю выросла почти на 40%.

Валютный стратег-аналитик Василий Серебряков (Vassili Serebriakov), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и во всем мире, а также возможность возобновления карантина снизили аппетит рынка к риску.