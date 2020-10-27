В Россию начали массово завозить доллары

За август текущего года российские банки ввезли в страну порядка 1,62 миллиарда долларов наличными. Как пишет газета " Известия " со ссылкой на анализ статистики Банка России , это в 1,8 раза больше показателей июля 2020 года и августа 2019 года.

При этом отмечается, что ввоз евро в Россию — напротив — резко сократился и составил 215,4 миллиона в долларовом эквиваленте. Это в три раза меньше, чем в июле, и в 5,7 раза меньше, чем в августе прошлого года.

За период с января по август текущего года включительно банки ввезли в Россию 12,7 миллиарда долларов и 3,5 миллиарда евро.

Годом ранее это было 7,1 миллиарда и 7,7 миллиарда соответственно.

Такой спрос на наличные американские доллары эксперты рынка объясняют прогнозируемой политической нестабильностью в США после выборов президента.

Как заявили изданию эксперты, в этом смысле Россия ведет себя точно также, как и другие развивающиеся мировые финансовые рынки.

В свою очередь член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян считает, что глобальной экономике грозят большие проблемы, если по итогам выборов в США одна сторона не признает победу другой. Отметим, что на пост президента претендуют Дональд Трамп и Джо байден.

В свою очередь директор "Эксперт РА" Иван Уклеин связывает интерес к наличным долларам с поздно открывшимся в России туристическим сезоном.

Топ-менеджер "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин в свою очередь напоминает об упавших ставках по долларовым вкладам в кредитных организациях. По этой причине инвесторы могут пересматривать отношение к этому активу и выводить валюту. Низкий спрос на евро объясняют закрытыми границами.