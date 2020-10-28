Фондовые рынки АТР торгуются разнонаправленно 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики на опасениях за восстановление мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и неопределенности с пакетом поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16% — до 3259,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2230,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,24%, до 24727,2 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,06% — до 2329,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,26% — до 6066,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,45%, до 23380,06 пункта.

Инвесторов по-прежнему беспокоит ситуация с коронавирусом. Высокое число заболевших наблюдается в Европе и США, ряд стран ставит рекорды по суточному приросту заразившихся. На этом фоне вводятся новые карантинные меры и ограничения, направленные на сдерживание пандемии. В то же время подобные меры замедляют процесс восстановления экономики.

Кроме того, на настроения участников торгов оказывают влияние переговоры по принятию пакета мер по поддержке экономики США. На рынках преобладает мнение о том, что решение не будет принято до проведения президентских выборов в стране, несмотря на острую необходимость финансовой помощи экономики в период пандемии. Отмечается также, что сумма пакета может зависеть от исхода выборов в США, которые пройдут 3 ноября.