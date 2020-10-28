Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.63
$
77.85
91.31
91.50
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
40.34
–0.49 Золото
1902.64
–0.19 РТС
1131.36
–1.82
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1762
+0.0016
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Фондовые рынки АТР торгуются разнонаправленно 

Прайм и ещё 4 3 часа назад
Фондовые рынки АТР торгуются разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики на опасениях за восстановление мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и неопределенности с пакетом поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16% — до 3259,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2230,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,24%, до 24727,2 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,06% — до 2329,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,26% — до 6066,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,45%, до 23380,06 пункта.
Инвесторов по-прежнему беспокоит ситуация с коронавирусом. Высокое число заболевших наблюдается в Европе и США, ряд стран ставит рекорды по суточному приросту заразившихся. На этом фоне вводятся новые карантинные меры и ограничения, направленные на сдерживание пандемии. В то же время подобные меры замедляют процесс восстановления экономики.
Кроме того, на настроения участников торгов оказывают влияние переговоры по принятию пакета мер по поддержке экономики США. На рынках преобладает мнение о том, что решение не будет принято до проведения президентских выборов в стране, несмотря на острую необходимость финансовой помощи экономики в период пандемии. Отмечается также, что сумма пакета может зависеть от исхода выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

"Рынки не настроены на риски, поскольку данные по потребительскому доверию в США оказались разочаровывающими, число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, а шансы на принятие финансовой помощи экономики США до выборов исчезают", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Прайм: последние новости
В Россию начали усиленно завозить доллары В Россию начали усиленно завозить доллары Рубль усиливает падение, евро поднялся до 91 рубля Рубль усиливает падение, евро поднялся до 91 рубля Корпоративные облигации США кажутся относительно устойчивыми Корпоративные облигации США кажутся относительно устойчивыми
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азиатские фондовые рынки снижаются
Азиатские фондовые рынки снижаются
Названы сроки выпуска цифрового рубля
Названы сроки выпуска цифрового рубля
Как получить доплату к пенсии
Как получить доплату к пенсии
Американский газ стал слишком грязным для Европы
Американский газ стал слишком грязным для Европы
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение