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Ураган «Зета» поддержал нефтяной рынок 

ИА Regnum 42 минуты назад
Ураган «Зета» поддержал нефтяной рынок
Фото: РИА Новости
На торгах в Европе 27 октября цена на нефть марки Brent поднялась до $41,01 за баррель. Цена корректируется после двухдневного падения с $42,77 до $40,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Ситуация с коронавирусом продолжает влиять на нефтяные торги. Несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку с коронавирусом, цена растет.

Участники рынка следят за новым ураганом «Зета». Сейчас он приближается к Мексиканскому заливу. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) присвоил ему первую категорию.
Скорость урагана составляет 75 миль в час. Ожидается, что он выйдет к новому Орлеану и усиливаться не будет. Если он усилится до третьей категории, то уже будет представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе.
Если на американской сессии доллар не начнет резко укрепляться, то покупатели продолжать движение в северном направлении к уровню $41,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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Комментарии 1
Рынки , Владислав Антонов , ИА REGNUM
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