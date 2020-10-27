Ураган «Зета» поддержал нефтяной рынок 

На торгах в Европе 27 октября цена на нефть марки Brent поднялась до $41,01 за баррель. Цена корректируется после двухдневного падения с $42,77 до $40,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

«Ситуация с коронавирусом продолжает влиять на нефтяные торги. Несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку с коронавирусом, цена растет.

Участники рынка следят за новым ураганом «Зета». Сейчас он приближается к Мексиканскому заливу. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) присвоил ему первую категорию.

Скорость урагана составляет 75 миль в час. Ожидается, что он выйдет к новому Орлеану и усиливаться не будет. Если он усилится до третьей категории, то уже будет представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе.

Если на американской сессии доллар не начнет резко укрепляться, то покупатели продолжать движение в северном направлении к уровню $41,50 за баррель Brent», — считает эксперт.