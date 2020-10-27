В Россию начали массово завозить доллары

Российские банки в августе вновь нарастили ввоз иностранной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ

Согласно статистике регулятора, в августе банки России импортировали 1,62 млрд долларов наличными, что в 1,8 раза больше показателей июля и аналогичного периода 2019-го. При этом импорт европейской валюты оказался втрое меньше, чем в июле, и в 5,7 меньше уровня августа 2019-го.

Опрошенные изданием эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с несколькими факторами. Член совет директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян сравнил ситуацию с 2014 годом, когда российские банки закупили рекордное количество валюты на фоне угрозы блокировки валютных операций. Сейчас беспокойство вызывает возможная поствыборная «смута» в США в случае, если одна сторона не признает победы другой.

«Это может иметь неприятные последствия для российской и глобальной экономики, поскольку, когда у американской возникают проблемы, это сказывается на всем остальном мире», — пояснил Микаелян.

Рост спроса со стороны финансовых организаций может объясняться как изменением структуры валютных сбережений населения, так и сезонными факторами, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. В связи с резким падением банковских ставок на долларовые депозиты спрос на изъятие валютных вкладов резко возрос.

Кроме того, покупка долларов традиционно рассматривается россиянами как защитная стратегия от падения курса рубля. Спрос населения на иностранную валюту усиливается, что связано со стремлением граждан сберечь накопления и сезонностью в период отпусков и праздников.