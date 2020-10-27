Курс доллара снова начал расти во вторник, 27 октября. К 19:00 доллар прибавил к рублю 66 копеек и поднялся до 77,04. Курс евро вырос на 86 коп. до 91,11. Таким образом, российская валюта завершила период укрепления последних недель, благодаря которому ей удалось вырваться из диапазона 77-79.

Как пояснял «СП» аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский , причина укрепления россиянина заключалась в налоговом периоде — экспортеры продавали выручку, чтобы заплатить налоги. Кроме того, на фоне невмешательства России в карабахский конфликт падала оценка странового риска, что также позитивно для рубля.

Несмотря на то, что эти факторы уже отчасти отыграны, по мнению эксперта, у российский валюты еще есть шанс дойти до нижней границы диапазона 75-77.

«Вопреки массовым ожиданиям, перед выборами не наблюдается каких-то масштабных продаж, инвесторы ждут итогов. Это может сыграть в пользу укрепления рубля в краткосрочной перспективе», — комментирует новости курса доллара Дмитрий Голубовский.

Что касается курса EUR/USD, пара прочно окопалась в узком диапазоне 1.17…1.185 с некоторой тенденцией к росту.