Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.80
$
76.85
90.87
90.69
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.56
+0.02 Золото
1907.64
–0.01 РТС
1152.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.10
1.1813
–0.0000
12.10
1.1813
23.10
15.10
01.10

Курс доллара затаился в ожидании результатов выборов 

Свободная пресса 1 час назад
Курс доллара снова начал расти во вторник, 27 октября. К 19:00 доллар прибавил к рублю 66 копеек и поднялся до 77,04. Курс евро вырос на 86 коп. до 91,11. Таким образом, российская валюта завершила период укрепления последних недель, благодаря которому ей удалось вырваться из диапазона 77-79.
Как пояснял «СП» аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, причина укрепления россиянина заключалась в налоговом периоде — экспортеры продавали выручку, чтобы заплатить налоги. Кроме того, на фоне невмешательства России в карабахский конфликт падала оценка странового риска, что также позитивно для рубля.
Выборы в США: страна погрузится в погромы и беспорядки
Несмотря на то, что эти факторы уже отчасти отыграны, по мнению эксперта, у российский валюты еще есть шанс дойти до нижней границы диапазона 75-77.

«Вопреки массовым ожиданиям, перед выборами не наблюдается каких-то масштабных продаж, инвесторы ждут итогов. Это может сыграть в пользу укрепления рубля в краткосрочной перспективе», — комментирует новости курса доллара Дмитрий Голубовский.

Что касается курса EUR/USD, пара прочно окопалась в узком диапазоне 1.17…1.185 с некоторой тенденцией к росту.

«Вероятно, перед выборами пара может попробовать пробиться к 1.19, так что динамика EUR/RUB может быть чуть лучше, чем у доллара/RUB», — дает прогноз курса доллара и евро аналитик.

Свободная пресса: последние новости
Эксперт рассказал об обманчивом затишье с курсом доллара Эксперт рассказал об обманчивом затишье с курсом доллара Рубль готовится к атаке на доллар на следующей неделе Рубль готовится к атаке на доллар на следующей неделе Бут: в день выборов в США начнется гражданская война Бут: в день выборов в США начнется гражданская война
Комментарии 5
Рынки , Видео , Дмитрий Голубовский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Сбережениям россиян в долларах грозит опасность
Сбережениям россиян в долларах грозит опасность
В Россию начали массово завозить доллары
В Россию начали массово завозить доллары
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение