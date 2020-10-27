Кризис в США: все готово для биржевого краха

Американский фондовый рынок продолжает лихорадить на фоне приближающихся выборов президента США. После значительного падения основных индексов по итогам предыдущей торговой сессии, большинство из них продолжило снижение. "Газета.Ru" опросила экспертов фондового рынка и выяснила, стоит ли инвесторам уже сейчас продавать акции и перекладываться в защитные активы.

Слишком быстрое восстановление фондового рынка США после весеннего краха на фоне распространения коронавируса привело к образованию пузыря, и он лопнет в ближайшие недели, если не дни, пишет профильный портал ProFinance со ссылкой на мнение инвестора-миллиардера Джереми Грэнтэма.

В целом, это мнение находит подтверждение уже сейчас: в ходе предыдущей торговой сессии индекс Dow Jones упал на 2,3% (сильнейшее падение с начала сентября), S&P 500 — на 1,9%, а Nasdaq недосчитался 1,6%. Во вторник первые два индекса снова находятся в красной зоне, а Nasdaq едва заметно восстанавливается на 0,7%.

На негативный коронавирусный фон накладывается нервозность инвесторов в преддверии выборов президента США — они пройдут в начале следующей недели.

«Американские биржи обычно лихорадит перед выборами — это почти традиция, и она не зависит от того, какой кандидат победит. Это элемент нестабильности, так как с появлением нового президента США может начаться новый этап в развитии экономики страны», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Из-за этого многие инвесторы распродают рисковые активы в виде акций и перекладываются в защитные. Артем Деев напоминает, что обычно после выборов в течение одной-двух недель фондовый рынок восстанавливается. Но некоторые эксперты считают, что на этот раз все может оказаться иначе.

«Если результаты президентских выборов в США будут оспорены одним из кандидатов, и их законность будет поставлена под вопрос, последует резкое падение фондовых рынков. Насколько сильно упадут рынки, будет зависеть от того, как долго продлится спор о победителе выборов 3 ноября», — объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Аналитик добавил, что если спор о результатах выборов дойдет до Верховного суда страны, то процесс определения нового главы Белого дома может сильно затянуться и создать очень большую неопределенность — именно этого больше всего и боятся инвесторы.

Но даже если этого не случится, победа того или иного кандидата скажется на ценных бумагах определенных секторов. Артем Деев отметил, что в случае победы Джо Байдена могут снизиться котировки акций нефтедобывающих и газовых компаний, так как кандидат в предвыборной кампании делает акцент на развитии «зеленой» энергетики. В случае победы Дональда Трампа — наоборот, нефтяные и газовые компании могут вырасти, а «зеленые» упасть в цене.

Докатится до России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что если произойдет значительное снижение котировок на американском фондовом рынке, аналогичная картина сложится и в России. Особенно если на выборах победит кандидат от Демократической партии

«В целом, победа Джо Байдена считается менее благоприятной для рынка акций, нежели победа Дональда Трампа. Речь идет не только о рынке США. Кандидат от демократов неблагоприятно настроен в отношении России», — говорит ведущий эксперт по международным рынкам БКС «Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Amazon и Microsoft. С этим мнением согласна и аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева. Но вместе с тем эксперт призвала не торопить события и подождать пару дней перед тем, как окончательно принимать решения — в четверг свои отчетности опубликуют гиганты американского фондового рынка, в том числе — Apple , Facebook, Google

В целом Елена Беляева не видит поводов для паники и массовых распродаж. В беседе с «Газетой.Ru» аналитик отметила, что цена на золото с августа корректируется, индекс доллара стабилен а доходности 10-летних казначейских облигаций незначительно подрастают. Техническая картина на основных американских индексах — скорее за продолжение роста, чем за снижение, поэтому пока повода для закрытия позиций по акциям нет.

Тем не менее, на данный момент частным инвесторам есть смысл перераспределить свои портфели в сторону защитных активов, ведь та же победа Джо Байдена может привести к новым санкциям в отношении России. А это, по мнению Александра Разуваева из ИАЦ «Альпари» с высокой долей вероятности обнулит капитализацию российских компаний.

Так, Артем Деев из AMarkets советует избавиться от ценных бумаг компаний, которые еще долго будут восстанавливаться от ущерба, нанесенного коронавирусом — например авиаперевозчиков. И в целом эти средства можно распределить между иностранными валютами.

Александр Разуваев так же считает, что есть смысл сформировать защитные позиции, но вместо иностранных валют аналитик рекомендует покупать золото и и привилегированные акции Сургутнефтегаза , которые могут спасти российского инвестора от девальвации рубля.

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Оксана Холоденко из БКС «Мир инвестиций» приводит три варианта для инвесторов, которые делают ставку на среднесрочное снижение рынка акций.