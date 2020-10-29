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Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель

RT на русскомиещё 10
1 час назад
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $39 за баррель.
Цены на нефть рухнули
Фото: ReutersReuters
На 12:09 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре достигла отметки $38,41 за баррель.
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