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Банк России раскрыл схему мошенничества на рынке форекс 

Прайм 22 минуты назад
ЦБ раскрыл схему мошенничества на рынке форекс
Фото: РИА Новости
Структуры, у которых как минимум нет лицензии дилера на международном валютном рынке форекс, для привлечения клиентов используют так называемые сайты "квизи", говорится в пресс-релизе Банка России.

"Во время пандемии (нового коронавируса — ред.) финансовые мошенники активизировались в сети, и надо быть особенно внимательными: не переходить не задумываясь по незнакомым ссылкам и, прежде чем регистрироваться на сайте, ознакомиться с информацией о нем, всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги", — отметил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях, слова которого там приводятся.

"Новая уловка, которой пользуются псевдо-форексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов", — предупреждает он.
Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту и телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в "незаконную схему" с помощью методов социальной инженерии, утверждает Лях.
На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие "аргументы", как "угроза дефолта частных и государственных компаний" и "девальвация национальной валюты" и предлагают гражданам "воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера", добавил он.

"Оказывать услуги на финансовом рынке в нашей стране имеют право только компании, зарегистрированные в России. Если вы заключаете договор с компанией с зарубежной "пропиской", при возникновении проблем вам придется решать спорные вопросы в судах иностранной юрисдикции", — напоминает Лях.

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Комментарии
Рынки , Личный счет , Валерий Лях , Центральный банк России
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