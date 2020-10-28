ЦБ раскрыл схему мошенничества на рынке форекс

Структуры, у которых как минимум нет лицензии дилера на международном валютном рынке форекс, для привлечения клиентов используют так называемые сайты "квизи", говорится в пресс-релизе Банка России

"Во время пандемии (нового коронавируса — ред.) финансовые мошенники активизировались в сети, и надо быть особенно внимательными: не переходить не задумываясь по незнакомым ссылкам и, прежде чем регистрироваться на сайте, ознакомиться с информацией о нем, всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги", — отметил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях, слова которого там приводятся.

"Новая уловка, которой пользуются псевдо-форексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов", — предупреждает он.

Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту и телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в "незаконную схему" с помощью методов социальной инженерии, утверждает Лях.

На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие "аргументы", как "угроза дефолта частных и государственных компаний" и "девальвация национальной валюты" и предлагают гражданам "воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера", добавил он.