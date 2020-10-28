Курс евро в ходе торгов на Московской бирже преодолел отметку в 92 рубля. Об этом сообщает RT.

По данным издания, к 13.47 мск европейская валюта выросла на 71 копейку — до 92,03 рубля. Курс доллара также вырос по отношению к российской валюте и составил 78,38 рубля.

При этом официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, также поднялся, до 91,2632 рубля, пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы. Он рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах.

По мнению Делягина, доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. Экономист уверен, что в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.