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Биржи США снижаются на росте случаев заражения COVID 

Прайм 55 минут назад
Биржи США снижаются на росте случаев COVID-19
Фото: Reuters
Основные фондовые индексы США в среду снижаются в среднем на 2% на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.38 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,83%, до 26961,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,97%, до 11205,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,84%, до 3328,18 пункта.
Число случаев заражения коронавирусом в США и Европе растет быстрыми темпами, подавляя надежды на быстрое восстановление мировой экономики. Некоторые штаты США фиксируют рекордные суточные приросты, в то время как опасения по поводу национальной изоляции во Франции и ужесточения ограничений в Германии ослабили аппетит инвесторов к риску.

"Называйте это продолжением пандемии, или третьей волной выявления новых случаев заболевания — это самая большая проблема…. До тех пор, пока мы не преодолеем эту пандемию, инвесторы с трудом могут представить себе лучшее экономическое время", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

Инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции авиаконцерна Boeing дешевеют на 1,5% после публикации финансовой отчетности. По итогам третьего квартала Boeing получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 449 миллионов долларов против прибыли в третьем квартале 2019 года в 1,167 миллиарда. Квартальная выручка в годовом исчислении опустилась на 29%.
Снижение цен на нефть тем временем оказало давление на акции компаний нефтегазового сектора. Бумаги Occidental Petroleum упали в цене более чем на 3%.
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