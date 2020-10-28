Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.60
$
78.36
92.25
92.01
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.00
90.44
Индексы и котировки Brent
39.42
–0.61 Золото
1874.36
–0.11 РТС
1131.36
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1737
–0.0009
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Курс рубля упал 

Lenta.ru 41 минуту назад
Курс рубля упал
Фото: РИА Новости
Курс рубля на Московской бирже упал в среду, 28 октября, на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость американской валюты выросла до 78,92 рубля, прибавив 1,57 рубля. Евро в ходе торгов также растет, курс европейской валюты поднялся до 92,52 рубля, прибавив 1,17 рубля. Национальная валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок.
Стоимость декабрьского фьючерса на смесь Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду опустилась на 4,4 процента и по состоянию на 16:06 по московскому времени стоит 39,41 доллара за баррель. Нефть упала ниже отметки в 40 долларов за баррель впервые с 5 октября 2020 года.
Стоимость декабрьских контрактов на американскую нефть WTI в среду также падает. Цена барреля нефти потеряла более 5 процентов и опустилась до 37,49 доллара.
Цены на нефть падают на фоне ухудшение ситуации с распространением коронавируса и ужесточением мер по борьбе с COVID-19 в Европе. Так, власти Германия собираются закрыть рестораны, бары и музеи и запретить проведение мероприятий. Франция изучает вопрос о возможном ужесточении мер изоляции. Власти Италии и Испании уже ужесточили карантин из-за коронавируса.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Последние новости
Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе В Москве продлили режим удаленной работы В Москве продлили режим удаленной работы Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации
Комментарии
Рынки , Экономика , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Греф предсказал будущее рубля
Греф предсказал будущее рубля
Россияне массово меняют доллары на рубли
Россияне массово меняют доллары на рубли
В ПФР рассказали, у кого отберут часть пенсии
В ПФР рассказали, у кого отберут часть пенсии
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение