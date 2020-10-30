Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.21
92.30
92.44
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.00
90.44
Индексы и котировки Brent
38.04
+0.00 Золото
1878.59
–0.04 РТС
1078.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1674
–0.0033
15.10
1.1707
27.10
19.10
05.10

Мосбиржа разрешит торговать фьючерсами на Brent по отрицательным ценам 

Прайм и ещё 6 1 час назад
Мосбиржа вводит новую опцию по торговле нефтью
Фото: ТАСС
Московская биржа в начале ноября включит фьючерсы на нефть сорта Brent в список инструментов, которыми можно торговать при отрицательных ценах, говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа с 19.00 мск 2 ноября 2020 года расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent. Это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов", — говорится в пресс-релизе.

На Московской бирже функционал отрицательных цен доступен с июля 2020 года. На первом этапе поддержка отрицательных цен была внедрена для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ (код контракта — NG) и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (код контракта — CL).
Необходимость поддержания отрицательных цен стала актуальной после беспрецедентного апрельского снижения котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX до отрицательных значений.
Котировки майских фьючерсов на WTI 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились раньше на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.
Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX. Это привело к судебному спору между инвесторами и биржей.
Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам
Прайм: последние новости
Акции Apple рухнули на торгах Акции Apple рухнули на торгах Это всё: Байден уронит рубль Это всё: Байден уронит рубль Биткоин слегка дешевеет Биткоин слегка дешевеет
Комментарии
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение