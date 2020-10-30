Мосбиржа вводит новую опцию по торговле нефтью

Московская биржа в начале ноября включит фьючерсы на нефть сорта Brent в список инструментов, которыми можно торговать при отрицательных ценах, говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа с 19.00 мск 2 ноября 2020 года расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent. Это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов", — говорится в пресс-релизе.

На Московской бирже функционал отрицательных цен доступен с июля 2020 года. На первом этапе поддержка отрицательных цен была внедрена для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ (код контракта — NG) и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (код контракта — CL).

Необходимость поддержания отрицательных цен стала актуальной после беспрецедентного апрельского снижения котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX до отрицательных значений.

Котировки майских фьючерсов на WTI 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились раньше на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX. Это привело к судебному спору между инвесторами и биржей.