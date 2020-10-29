Почём сахар для народа: ожидается ли новый дефицит в РФ

С начала года стоимость сахара в России выросла в 1,5 раза и это не предел. И вновь заговорили о грозящем дефиците данного продукта. Попытки производителей успокоить покупателей не увенчались успехом, да пока и радоваться нечему: «сахарные» цены продолжают активно тянуться вверх. «Подсластить» пилюлю предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко , обещая помочь Москве в этом вопросе. Впрочем, эксперты в такую «помощь» не верят, замечая, что белорусский лидер не упустит возможность увеличить поставки сахара в РФ по максимально высоким за последние годы экспортным ценам.

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По данным Росстата, с начала года сахар подорожал почти в 1,5 раза, став лидером по росту цен среди продовольственных товаров. Однако ничего удивительного в этом нет, указывают эксперты. За последние пять лет по сравнению с другими продуктами потребительские цены на сахар показали отрицательную динамику. В прошлом сезоне на фоне перепроизводства сахара цены на него достигли минимальных за последние годы значений, отмечает гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Алексей Плугов (гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»):

В 2019 году производство сахара в России превысило показатели 2018 года на миллион тонн. Сегодня идёт дискуссия о дефиците сахара, а еще год назад шла речь о его профиците. Средние и малые заводы по производству данного продукта терпели убытки, оказавшись на грани банкротства. Такая тенденция сохранялась до конца года, после чего цены начали потихоньку расти и стабилизироваться.

По словам эксперта, перепроизводство продукции привело к сокращению посевных площадей. Данный фактор, а также неблагоприятные погодные условия, значительно сократившие урожайность сахарной свеклы, стали главными причинами снижения объёма сахара в 2020 году. По состоянию на 1 октября сбор сахарной свеклы в России сократился на 31% (к прошлому году).

Минсельхоз ожидает, что производство белого сахара в текущем году составит от 5 до 5,5 млн тонн при объёме внутреннего потребления около 5,9 млн тонн в год. На начало октября запасы сахара в РФ составляли 1,3 млн тонн. Всё это, с учётом прогноза производства сахара, полностью покроет потребности внутреннего рынка.

По мнению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько , в условиях рыночной экономики никакого дефицита быть не может в принципе.

Дмитрий Рылько (гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР):

Все дефициты регулируются ценами. Стоимость сахара действительно выросла по сравнению с прошлым годом. Только данное сравнение некорректно, ведь в 2019 году в условиях перепроизводства цены на сахар сохранялись на депрессивно низких уровнях.

Гендиректора ИКАР ожидает объём производства сахара по итогам года на уровне 5 млн тонн. С учётом переходящих запасов этого будет вполне достаточно для рынка, уверен он.

Однако даже в отсутствии дефицита цены на сахар продолжат расти, предупреждает Алексей Плугов. Так, в середине августа оптовые цены были на уровне 28,8 рубля, в сентябре — 32,3 рубля, а к середине октября они достигли 37,9 рубля.

Практически весь сахар в России производится с августа по декабрь. В этот период цены, как правило, не имеют тенденцию к росту. В текущем году мы наблюдаем обратную картину: сахар дорожает даже в период высокого предложения. Каждую неделю оптовые цены повышаются на 1-2 рубля, — комментирует эксперт.

Вслед за оптовой растёт и розничная цена — с 37,7 рубля в августе до 44,6 рубля в октябре. Часть продаж пока осуществляется по старым закупочным ценам. Как только сахар начнут закупать по новым ценам, его розничная стоимость подскочит вверх, поясняет Алексей Плугов. По его оценкам, сахар продолжит дорожать до марта следующего года. Дополнительно рост цен будет подогревать общая инфляция, а также снижение курса рубля.

В какие-то периоды цены могут стабилизироваться, но в целом стоимость сахара продолжит свой путь вверх. Однако рост этот не такой критичный. Я напомню, что в 2015 году розничные цены превышали и 55 и даже в отдельные месяцы 57 рублей за килограмм, — отмечает аналитик.

В целом же всё это было ожидаемо участниками рынка ещё в начале года. В производстве сельхозпродукции помимо сезонных факторов существует некая цикличность. Если в течение какого-то года наблюдается профицит, в следующем году можно ожидать перекос в сторону дефицита производства, добавил эксперт.

Аналитики называют обещанную помощь со стороны Лукашенко очень условной. По словам Плугова, это, скорее, рядовые рыночные отношения. Поставки сахара из Белоруссии на внутренний рынок РФ осуществляются ежегодно, однако в последнее время в стоимостном выражении белорусский сахарный экспорт заметно сократился. По данным Белстата, средняя цена экспорта для Белоруссии (в первом квартале 2020 года) составила 319 долларов за тонну, что значительно выше цены поставок в РФ, которая в первом квартале снизилась на 38% в сравнении с прошлым годом до 285 долларов за тонну.

Привезти товар в другую страну на экспорт и реализовать его по максимально высокой за последние годы цене, это сложно назвать помощью. Это очень выгодная сделка для белорусской стороны. При рекордно высоких ценах на сахар в России, аналогичную «помощь» будут готовы оказать и другие некогда традиционные для нашей страны поставщики, такие как Бразилия, Куба, Польша и некоторые другие страны, — говорит Плугов.

Для сравнения: в 2019 году поставки сахара из Белоруссии в РФ составили 265 тысяч тонн. Не так много, если учитывать, что Россия ежегодно производит порядка 5-7 млн тонн.

В Минсельхоз ранее допустили введение квоты на ввоз сахара с применением пониженной ставки импортной пошлины. Впрочем, чрезвычайных мер для стабилизации рынка не требуется, полагает ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Денис Терновский (ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС):

В то же время Минсельхоз правильно отрабатывает возможные варианты регулирования для защиты потребителя. Импортный сахар дорожает для нас в том числе из-за снижения курса рубля. Значительные объёмы импорта вряд ли понадобятся, но снижение пошлин позволит сбалансировать рынок без дальнейшего роста цен.