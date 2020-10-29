Годовые максимумы: Что ждет валюту в ноябре

Валютная пара доллар/рубль в среду обновила локальный максимум - 78,47. Таким образом, появился первый признак смены краткосрочной нисходящей тенденции, сформировавшейся в конце сентября.

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Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum, рассказал о движении валют в четверг и дал прогноз на ноябрь:

- В четверг ослабление рубля может усилиться, на этом фоне доллар/рубль может вплотную подойти к отметке - 79. Пара евро/рубль - к 92,76.

Но при всем при этом у рубля есть союзник в лице ЦБ РФ , который будет проводить валютные интервенции до конца года на общую сумму 195 млрд рублей за счет средств, вырученных от продажи доли Сбербанка . Также рублю будут сопутствовать продажи валюты государственными компаниями, которые в рамках директивы правительства должны поддерживать чистую валютную позицию на уровне 2018 года.

На следующей неделе состоятся выборы президента США. Они в значительной мере отразятся на рубле. Во-первых, от нового президента будет зависеть риторика и действия в отношение России, а именно, ужесточение санкций. Во-вторых, вероятно, уже от исходов выборов будет зависеть размер помощи американской экономике, о которой никак не могут договориться республиканцы и демократы. Принятие новых мер может спровоцировать усиление падения доллара, в том числе, по отношению к рублю.

Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента с начала каденции не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74 - 76, а евро/рубль в рамки 87 - 89.