Финансовые рынки попали в шторм

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Вчера на мировых фондовых площадках мы наблюдали неплохой отскок. Американские рынки акций сумели закрыться ростом на 0,5-1,2%%. Но это был лишь отскок, поводом для которого стала статистика о росте американского ВВП почти на треть в 3-м квартале и минимальном числе заявок на пособие по безработице.

На этом фоне Индекс Мосбиржи сумел оттолкнулся, и прибавил по итогам дня 0,6%, вновь закрывшись на поддержке 2700 пунктов.

Сегодня утром негатив вновь правит рынками: фьючерсы на американские индексы падают на почти на 2%. Причин для распродаж две: традиционное сокращение позиций перед президентскими выборами и опасения, что вслед за Германией и Францией к жестким карантинным мерам перейдут и другие страны. Есть риск, что и эти два крупнейших экономических государства Европы перейдут к более жесткому локдауну.

Так что открытие нас сегодня ждет негативное. Наиболее сильно пострадает нефтянка из-за продолжающегося падения нефти. Кроме общего пессимизма, на котировки нефти давит увеличение добычи Ливией, которое не учитывалась при прогнозировании баланса спроса и предложения на рынке и принятия решения о размерах квот по сокращению добычи странами ОПЕК+. Целью падения нефти является район 35 долларов за баррель.

Пока же за «бочку» нефти дают около 37,5 долларов, что на 2% меньше, чем на закрытии глобальных рынков вчера.

В такой ситуации можно попробовать зашортить «Роснефть» «Лукойл» . К этому списку хочется добавить и «Газпром» , но тут стоит помнить про рост цен на газ и приближение зимы, когда доходы газовой монополии традиционно растут.

Особых рисков переноса позиций через выходные нет, вряд ли за субботу и воскресенье произойдет что-то важное для рынков, но тем не менее распродажи под вечер могут усилиться, если американские индексы не развернутся вверх. А этого можно ждать в любой момент – рынки очень волатильный, да и огромный объем закачанных в мировую экономику денег куда-то надо девать. Впрочем, новая волна мирового роста зародится после президентских выборов в Штатах и, скорее всего, плавно перетечет в рождественское ралли. Но далеко не факт, что она коснется рублевых активов.

Вчера рубль падал всю первую половину дня, лишь под вечер начались покупки российской валюты, которые больше напоминали фиксацию прибыли по длинным позициям по паре доллар-рубль. Но так или иначе, рубль подрос к доллару почти на треть процента. Скорее всего, сегодня этот рост будет съеден.