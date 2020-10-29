По всей Европе ожидается обвал фондовых рынков. С чем это связано — с паникой или обеспокоенностью трейдеров? Автор уверен, что Европа находится в эпицентре второй волны, а зима только началась. Прогноз, по его мнению, весьма неутешительный. Как ведущие страны Еврозоны потянут остальных в экономическую яму — в статье The Spectator (Великобритания) .

В Германии индекс DAX — барометр немецкой экономики — сегодня снизился уже на 4%. Во Франции основной биржевой индекс CAC-40 снизился на 3,3%, приблизившись к низким отметкам, наблюдавшимся весной этого года. По всей Европе приближается обвал фондовых рынков.

Это что, паника? Чрезмерная реакция обеспокоенных трейдеров? Не совсем. Дело в том, что рынки почувствовали то, чего пока еще многие люди не заметили: еврозона находится в эпицентре второй волны пандемии covid-19 — и связанный с этим экономический ущерб будет гораздо серьезнее, чем ущерб, нанесенный пандемией весной.

Мы, наверное, думаем (и, следует признать, небезосновательно), что вирус свирепствует в Великобритании, а политическая реакция хаотична. Но сейчас по ту сторону Английского канала все обстоит гораздо хуже. Во Франции, где ежедневный прирост числа инфицированных составляет более 50 тысяч, распространение коронавируса полностью вышло из-под контроля, и президент Макрон, как ожидается, сегодня вечером объявит о возвращении страны к карантину в той или иной форме. В Германии, которая по большому счету избежала серьезных последствий первой волны пандемии, ежедневный рост числа инфицированных бьет рекорды, и канцлер Ангела Меркель сегодня закрывает бары и рестораны. Испания уже серьезно пострадала, а теперь и Италия. И в Центральной Европе, которая, как и Германия, избежала тяжелых последствий первой волны пандемии весной, ситуация также очень сложная — коронавирус свирепствует в Польше и Чехии. Европа находится в эпицентре второй волны, а зима только началась.

Экономические потери от этого будут очень тяжелыми. Неблагоприятное воздействие пандемии на объем производства и занятость будет ужасающим, и на то есть три основные причины. Во-первых, Германия является «локомотивом» еврозоны, и хотя она пережила весну с низким уровнем заболеваемости и без жестких ограничений, теперь она приближается к полной изоляции. Когда рестораны и бары будут закрыты, а заводы остановлены, этот двигатель экономики перестанет работать. Туда же идет и Франция, вторая по величине экономика еврозоны, а Испания, четвертая по величине экономика еврозоны, уже там. Прогноз — хуже некуда.

Далее, все экономики, находящиеся на периферии еврозоны, включая Грецию, Испанию, Португалию и Италию, в значительной степени зависят от туризма (18% ВВП Греции и 15% ВВП Испании), позволяющего им держаться на плаву. Теперь представляется неизбежным, что вместо одного провального туристического сезона будет два. Пройдет совсем немного времени, и пляжные бары закроются навсегда, а вскоре за ними закроются и отели.