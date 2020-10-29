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Facebook и Google резко подешевели 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Facebook и Google резко подешевели
Фото: Reuters
Крупные американские IT-компании, среди которых Facebook и Google, резко подешевели на фоне слушаний в Сенате США, посвященных возможной реформе госрегулирования в области интернета, свидетельствуют данные торгов биржи NASDAQ.
В ходе основной торговой сессии котировки акций Facebook и Alphabet (головной компании Google) снизились на 5,5 процента. Также падение затронуло Twitter, чьи бумаги подешевели на 5,3 процента. Рыночная капитализация (совокупная стоимость акций) снизилась на 44,5 миллиарда, 60 миллиардов и 2,1 миллиарда долларов соответственно.
При этом после закрытия основной сессии, в ходе предварительных торгов котировки вернулись к росту и отыграли часть падения. Facebook вырос на 2,9 процента, Alphabet — на 1,2 процента, Twitter — на 5.1 процента.
Обвал случился на фоне обсуждения в Сенате, посвященного возможной реформе интернета. В верхнюю палату американского парламента были приглашены главы трех компаний, которым предстояло озвучить собственную позицию по вопросу.
Реформа предполагает внесение изменений в закон об этике в сфере коммуникаций. Он дает соцсетям и IT-компаниям право самостоятельно ограничивать доступ пользователей к контенту, который считают недопустимым, а также снимает с них ответственность за публикации пользователей и их содержание.
Поводом для разговоров о необходимости изменений стали действия Twitter и Facebook, ограничивших доступ к ссылкам на материал New York Post, посвященный семье кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Приглашенные в Сенат руководители IT-компаний выступили против изменений в законе.
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Комментарии
Рынки , Компании , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Сенат США , Google
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