Цена на нефть снова обрушилась 

Цены на нефть продолжили снижение на фоне введения новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса в мире. В ходе торгов котировки достигали минимальных значений с начала лета.

Согласно данным Лондонской биржи ICE, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent составила 37,12 доллара за баррель, это на 5,11 процента ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до 35,38 доллара за баррель (минус 5,24 процента).

Ранее в четверг, 29 октября, цена сорта Brent впервые с 15 июня рухнула ниже 38 долларов за баррель. Цены падают на фоне новых ограничений из-за COVID-19. В частности, из-за роста количества случаев заражения локдаун объявили в Германии и Франции, а это сказывается на спросе. Падение нефтяных цен идет второй день подряд.