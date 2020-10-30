Нефтяные цены ставят России еще одну подножку 

Цена нефти марки Brent в четверг впервые с 15 июня рухнула ниже 37 долларов за баррель, фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке 36,17 доллара за баррель — это самый низкий уровень с 1 июня. Такое падение связано, прежде всего, с возросшим беспокойством по поводу резко обострившейся ситуации с пандемией и введением новых локдаунов в крупнейших европейских экономиках.

Удар по нефтяному спросу будет весьма ощутимым, предупреждают эксперты, опрошенные агентством "Прайм", при этом снижение цен на нефть не предвещает российской экономике ничего хорошего. Вместе с тем, эксперты призывают не драматизировать ситуацию — оснований для худшего сценария пока нет, и вполне возможно, что нефтяные котировки развернутся в сторону повышения.

Этот год котировки нефти начинали на отметке выше 60 долларов. Как сообщалось, после весеннего падения в летние месяцы нефти удалось вернуть часть позиций — мировая экономика постепенно восстанавливалась, а число новых случаев заболевания коронавирусом снижалось.

Осенний всплеск числа заражений побудил Германию и Францию в среду опять ввести карантинные ограничения, тормозя восстановление спроса на нефть. Спад потребления в Европе может привести к тому, что высвободившиеся баррели попадут на рынок США, где предложение и так остается высоким.

ДАВЛЕНИЕ НА НЕФТЬ

Заместитель генерального директора ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров называет несколько факторов, из-за которых нефть находится под сильным давлением. Это введение локдаунов в крупнейших экономиках Европы, увеличение добычи в Ливии, опасения относительно возможного увеличения квот на добычу ОПЕК в декабре и риска резкого выхода на рынок резервов Ирана в случае победы Джо Байдена на выборах в США и снятия санкций с Исламской Республики.

За последнюю декаду октября цены на нефть потеряли более 10%, что ставит под сомнение длительный период их летне-осенней консолидации.

"Происходящее в последние дни снижение цен согласуется со слабостью на других рынках и связано в первую очередь с возросшими беспокойствами по поводу обостряющейся ситуации с пандемией коронавируса. Особенно тревожным является новый виток осложнений в европейских странах", — анализирует ситуацию эксперт фондового рынка Николай Подлевских.

Ужесточение карантинных мер уже приводит к снижению транспортной активности и связанной с этим стагнации потребления нефтепродуктов. На цену нефти давят ожидания возможного роста добычи в Ливии и некоторых других странах.

"В результате есть опасения, что на рынке вновь возобладают тенденции избытка предложения и тогда снова под вопросом окажутся возможности увеличения добычи нефти странами ОПЕК+", — предупреждает он.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ НЕГАТИВ

При этом эксперты призывают не переоценивать негатив на рынке нефти. Так, по оценкам Александрова, глубина снижения цен на нефть ограничена сейчас техническим районом в 35 долларов за баррель марки Brent.

"В процентном отношении падение с уровней выше 43 долларов, естественно, выглядит пугающе, однако пока нет оснований считать, что реализуется худший сценарий, поэтому разворот возможен и от текущих уровней, хотя и высокого подъёма тоже ждать не стоит", — говорит он.

"На рынке уже, похоже, успели подзабыть, как весной нефть за один торговый день могла обвалиться в цене на 25%, поэтому на фоне первых карантинов в Европе негативная реакция в 3-5% вполне объяснима" — рассуждает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин . Карантинные меры, конечно, ожидаются более разумными, чем весной, но удар по нефтяному спросу всё равно будет заметный, считает он.

При этом на нефтяном рынке не успели ещё полностью восстановиться от разразившейся эпидемии, поэтому и появляются уже ожидания, что ОПЕК+ придётся в ближайшем будущем пересмотреть текущую сделку. Так, по мнению эксперта, для того чтобы поддержать баланс и, соответственно, цены, вместо уменьшения обговорённых сокращений добычи с 7,7 миллионов до 5,7 миллионов баррелей в сутки понадобится убрать дополнительные объемы поставок с рынка.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Для российской экономики возобновившееся снижение цен нефти становится новым испытанием на прочность.

"Конечно, было бы хорошо иметь уверенность, что снижение котировок станет краткосрочным явлением, и на смену ему в скором времени придет новый период роста, однако уверенности в этом как раз нет", — отмечает Подлевских.

Значительная неопределенность связана с результатами предстоящих выборов в США. Есть шанс, что после выборов государство и ФРС уже не будут столь же щедрыми в стимулировании экономики и рынки начнут двигаться по дефляционному сценарию. При таком развитии событий возможно новое существенное снижение цен нефти, а, значит, будут множиться проблемы нашей экономики.