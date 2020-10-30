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Эксперты оценили шансы на укрепление рубля 

ТАСС и ещё 9 3 часа назад
Эксперты оценили шансы на укрепление рубля
Фото: РИА Новости
Российская валюта уже реализовала основной потенциал ослабления, и на сегодняшний день курсовые значения близки к своим пикам, полагают опрошенные ТАСС эксперты.
В октябре рубль продолжил ослабление на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки, цен на нефть, приближения президентских выборов в США и санкционных рисков. По итогам месяца доллар подорожал на 2,3%, евро — на 1,8%.
Риски, которые тянут вниз не только отечественную валюту, но и рынок РФ в целом, не теряют актуальности. Однако, по мнению экспертов, если общерыночные настроения, геополитический фон и нефтяные цены покажут позитивную динамику, курс по итогам года может оказаться в районе 75 руб. за доллар и 85 руб. за евро.

Судьба рубля зависит от развития пандемии

Многое для рубля и всей группы рисковых активов будет зависеть от того, когда удастся перейти к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусом, отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "По нашему мнению, в предстоящем месяце темпы распространения COVID-19 могут начать замедляться, что укрепит уверенность инвесторов. Устойчивые макропоказатели РФ предполагают среднесрочное укрепление рубля по мере ослабления вирусного и геополитического негатива. К концу года мы ожидаем укрепления курса рубля к доллару в диапазоне 71-75 руб., евро — 84-88 руб. ", — указывает эксперт.
Но в условиях быстрого распространения коронавируса у рубля мало шансов укрепиться против иностранных валют, считают в ИАЦ "Альпари". По их оценкам, при снижении темпов заболеваемости и улучшении внешнего фона, доллар может снизиться до 76,3 руб., евро — до 88,7 руб.
Еще одной неопределенностью предстоящего месяца остаются президентские выборы в США, результаты которых, по мнению аналитиков, способны еще больше подтолкнуть вниз российские активы.

"Итоги выборов в США носят стратегический характер для формирования вектора развития мировой экономики, усиления инвестиций или их искусственного подавления. Это обстоятельство формирует на рынке ключевой краткосрочный тренд, нивелируя эффект от мер монетарного стимулирования и действий производителей по балансировке ситуации в нефтяном сегменте", — поясняет аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

По его оценкам, к концу года можно ожидать, что курсы доллара и евро окажутся в диапазоне 65,8-76,65 руб. и 71,8-89 руб. соответственно.
По мнению аналитика ИАЦ "Альпари" Владислава Антонова, в случае победы Дональда Трампа российская валюта может укрепиться до 75 руб. за доллар к 25 ноября. Если же победит Джозеф Байден, обещавший ужесточать санкции против России, то рубль может ослабнуть.
По оценкам аналитика "Финама" Андрея Маслова, рубль получит шанс на укрепление только по прошествии выборов в США, когда ситуация с политической неопределенностью разрядится окончательно.

"Кто бы ни победил в выборах, неопределенность будет сохраняться некоторое время", — добавляет он.

Падать почти некуда

По мнению Бахтина из "БКС Мир инвестиций", курсовые значения уже близки к своим пикам и в краткосрочной перспективе доллар может максимально подорожать до 80-81 руб., а евро — до 93-94 руб. при реализации негативных сценариев.
Антонов из ИАЦ "Альпари" считает, что к концу ноября при негативном сценарии доллар может подняться к 83 руб., евро — 95 руб.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-капитала" Владимир Брагин добавляет, что доллар и евро могут подобраться и к значениям в 85 руб. и 100 руб. соответственно, если исходить из сценария жесткой второй волны коронакризиса. Однако если это и произойдет, то устойчивыми такие значения не будут, подчеркивает он.
Маслов из "Финама" в свою очередь полагает, что пока не стоит ждать доллара по 85 руб., "но отметку в 80 руб. он, возможно, пробьет". Евро, по оценкам эксперта, будет оставаться в пределах 90-93 руб., "так как европейская валюта сама переживает не лучшие времена из-за второй волны коронавируса".
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Комментарии 3
Рынки , Александр Бахтин , Джозеф Байден , Владимир Брагин , Александр Осин , Андрей Маслов , Владислав Антонов , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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