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Цены на нефть коррекционно растут после двух дней падения 

Прайм 3 часа назад
Цены на нефть коррекционно растут
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются в рамках коррекции после того, как два дня подряд котировки падали, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии и возможности новых локдаунов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31% — до 38,38 доллара, декабрьских фьючерсов — на 0,61%, до 37,88 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,3% — до 36,28 доллара за баррель.
Последние две торговые сессии нефтяные котировки демонстрировали падение, потеряв за это время в пределах 8-9%, цены на Brent и WTI достигли минимумов с мая-июня. Опасения вокруг ситуации с коронавирусом повлияли на ожидания по восстановлению мировой экономики, что отражается и на прогнозах по нефтяному спросу.
Многие страны, особенно в Европе, в последние дни фиксировали рекордное или близкое к рекордному число новых случаев заражения коронавирусом, что усилило опасения второй волны заражений. Ранее Франция ввела режим самоизоляции, Германия — ограниченный карантин.
Сдерживающими факторами для нефти остаются не только ожидания слабого спроса из-за пандемии и связанного с ней карантина, но и прогноз по добыче нефти странами ОПЕК+. Согласно условиям сделки ОПЕК+, со следующего года страны-участницы нарастят добычу нефти, и в итоге снижение добычи должно составлять уже 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года против снижения на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца текущего года, где базой отсчета взят октябрь 2018 года.

"Мы считаем крайне маловероятным, что добыча нефти начнет подниматься с января. Вместо этого странам ОПЕК и ее союзникам (ОПЕК+) в самом деле потребуется сокращать добычу и дальше, учитывая слабые ожидания по спросу", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

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Комментарии 1
Рынки , ОПЕК , Reuters
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