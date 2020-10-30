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Аналитики спрогнозировали укрепление рубля к концу года 

Lenta.ru 1 час назад
Российская валюта до конца года может укрепиться вплоть до 73-75 рублей за доллар, спрогнозировали опрошенные РИА Новости аналитики.
Кризисные явления в мировой экономике из-за пандемии коронавируса привели к ослаблению рубля к доллару более чем на четверть с начала года. В октябре курс доллара на Московской бирже два раза поднимался выше 79 рублей.
Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов заявил, что движения валютного курса оставшуюся часть 2020 года будут в диапазоне плюс-минус пять процентов. К концу года, по его словам, курс может приблизиться к 73 рублям за доллар.
Рубль поставит антирекорды в ноябре
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также увидел предпосылки для «дальнейшего восстановления утраченных в последние месяцы позиций».

«В качестве ориентира восстановления курсовой стоимости отечественной валюты, при деэскалации обстановки на внешней орбите, к концу года рассматривается диапазон 74,5-76 рублей за американский доллар», — предположил аналитик.

Ранее Президент России Владимир Путин попросил граждан игнорировать динамику курса рубля, отметив, что главным фактором является его стабильность. Он отметил, что курс рубля сохраняет устойчивость, в том числе благодаря мерам ЦБ.
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Комментарии 10
Рынки , Видео , Дмитрий Куликов , Владимир Путин , Московская биржа , Центральный банк России , РИА Новости , Доллар
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