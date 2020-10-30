Рубль рухнет к концу года 

Курс доллара вырастет более чем на 6% к концу года. Об этом экономист Евгений Надоршин заявил «Ура.ру».

Один доллар, согласно курсу Центрального банка России , стоит сегодня 78,8 рубля. По мнению Надоршина, главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал», к концу года американская валюта будет стоить 85 рублей.

Он сообщил, что в настоящее время непосредственное влияние на курс российской и других валют оказывает неопределенность, вызванная выборами президента США. Эксперт высказал мнение, что россиянам еще не поздно покупать доллары, однако и предупредил о высокой вероятности потери денег в случае подобных спекуляций.

Вчера, как сообщал «Рамблер», шеф-аналитик компании «Телетрейд» Петр Пушкарев посоветовал хранить большую часть денег в рублях, например, на вкладе или купив облигации федерального займа, а меньшую часть в евро, в долларовых акциях Уолл-Стрит и золоте. Он отметил, что в последние годы такой портфель заметно обгонял инфляцию.