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Рубль рухнет к концу года 

Артём Кульша 58 минут назад
Курс доллара вырастет более чем на 6% к концу года. Об этом экономист Евгений Надоршин заявил «Ура.ру».
Один доллар, согласно курсу Центрального банка России, стоит сегодня 78,8 рубля. По мнению Надоршина, главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал», к концу года американская валюта будет стоить 85 рублей.
Он сообщил, что в настоящее время непосредственное влияние на курс российской и других валют оказывает неопределенность, вызванная выборами президента США. Эксперт высказал мнение, что россиянам еще не поздно покупать доллары, однако и предупредил о высокой вероятности потери денег в случае подобных спекуляций.
Вчера, как сообщал «Рамблер», шеф-аналитик компании «Телетрейд» Петр Пушкарев посоветовал хранить большую часть денег в рублях, например, на вкладе или купив облигации федерального займа, а меньшую часть в евро, в долларовых акциях Уолл-Стрит и золоте. Он отметил, что в последние годы такой портфель заметно обгонял инфляцию.
Курс доллара: рубль поставит антирекорды в ноябре
В июле, как сообщал «Рамблер», Центральный банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. С тех пор средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших российских банках опустилась до 4,45% годовых. Во многих кредитных организация ставки опустились ниже уровня инфляции. Согласно подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в марте-апреле россияне забрали со вкладов триллион рублей.
Комментарии 52
Рынки , Видео , Евгений Надоршин , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
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