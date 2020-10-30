Ещё
Далее:
Читайте также:
Мировые сериалы
Мировые сериалы Смотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.10
$
79.21
92.55
92.44
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
38.16
+0.77 Золото
1873.43
+0.10 РТС
1078.96
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1681
–0.0026
15.10
1.1707
27.10
19.10
05.10

Биткоин слегка дешевеет 

Прайм 1 час назад
Биткоин дешевеет
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром слегка снижается — в пределах 0,5%, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.14 мск биткоин дешевеет на 0,43%, до 13184 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,47%, до 13222 долларов.
На долю биткоина приходится 63,1% всего глобального рынка криптовалют.
Стоимость биткоина 22 октября впервые с июля 2019 года достигла отметки в 13 тысяч долларов, после чего на протяжении нескольких дней демонстрировала умеренный рост. В ходе торгов среды цена криптовалюты перешла к снижению. Следующую круглую отметку — 14 тысяч долларов — биткоин в последний раз преодолевал 15 января 2018 года.

"На фоне роста американских индексов биткоин вчера вырос на 1,4% до 13400 долларов, но в ходе торгов поднимался до 13600 долларов. В сравнении с другими рисковыми активами или валютами развивающихся стран биткоин выглядит гораздо крепче, так что, несмотря на возможную волатильность и коррекционные движения, вероятно, мы увидим новый максимум в этом году", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Схожий прогноз дал директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Рост его курсовой стоимости в начале недели, как и ожидалось, замедлился, но к концу пятницы 30 октября, видимо, составит 13 831 долларов за монету", — считает эксперт.

Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам
Прайм: последние новости
Акции Twitter упали в цене более чем на 17% Акции Twitter упали в цене более чем на 17% Фондовые рынки АТР в основном снижаются вслед за США Фондовые рынки АТР в основном снижаются вслед за США Цены на нефть коррекционно растут после двух дней падения Цены на нефть коррекционно растут после двух дней падения
Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина задумала больше заработать на «Газпроме»
Украина задумала больше заработать на «Газпроме»
Власти Москвы рассказали о ситуации с продуктами
Власти Москвы рассказали о ситуации с продуктами
Рубль рухнет к концу года
Рубль рухнет к концу года 50
Apple рухнула
Apple рухнула
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение