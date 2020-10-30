Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром слегка снижается — в пределах 0,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.14 мск биткоин дешевеет на 0,43%, до 13184 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,47%, до 13222 долларов.

На долю биткоина приходится 63,1% всего глобального рынка криптовалют.

Стоимость биткоина 22 октября впервые с июля 2019 года достигла отметки в 13 тысяч долларов, после чего на протяжении нескольких дней демонстрировала умеренный рост. В ходе торгов среды цена криптовалюты перешла к снижению. Следующую круглую отметку — 14 тысяч долларов — биткоин в последний раз преодолевал 15 января 2018 года.

"На фоне роста американских индексов биткоин вчера вырос на 1,4% до 13400 долларов, но в ходе торгов поднимался до 13600 долларов. В сравнении с другими рисковыми активами или валютами развивающихся стран биткоин выглядит гораздо крепче, так что, несмотря на возможную волатильность и коррекционные движения, вероятно, мы увидим новый максимум в этом году", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Схожий прогноз дал директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.