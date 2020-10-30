Акции Twitter рухнули

Ценные бумаги сервиса микроблогов Twitter Inc. после закрытия основной торговой сессии в США упали в цене более чем на 17%, также в минусе оказались акции технологических гигантов США Amazon Apple и соцсети Facebook на данных финансовой отчетности, порадовала инвесторов только отчетность Alphabet, свидетельствуют данные торгов.

Так, акции Twitter после закрытия основной торговой сессии на бирже NASDAQ подешевели на 17,53%, Amazon — на 1,87%, Apple — на 4,22%, Facebook — на 2,65%. При этом акции Alphabet подорожали на 6,5%.

Трейдеров в отчетности Twitter разочаровало то, что число активных пользователей сети в третьем квартале увеличилось на один миллион или 0,5% в квартальном выражении — до 187 миллионов человек в месяц, хотя аналитики ждали роста до 195 миллионов человек.

Компания Apple отчиталась о росте выручки за четвертый квартал 2019-2020 года (квартал завершился 26 сентября) на 1% в годовом выражении, до 64,7 миллиарда долларов. Показатель превзошел прогнозы, однако трейдеров могло разочаровать замедление роста показателя по сравнению с предыдущим кварталом, когда выручка выросла на 11% в годовом исчислении.

Акции Amazon и Facebook также подешевели, несмотря на то что их финансовые показатели превысили прогнозы аналитиков.

В итоге Alphabet стала единственной компанией с ростом стоимости акций из списка отчитавшихся в четверг после закрытия торгов технологических американских гигантов. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 14% — до 46,173 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку компании на уровне 42,76 миллиарда долларов.