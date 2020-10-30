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Курс доллара к рублю в 2021 году может опуститься ниже 70 рублей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Курс доллара к рублю в 2021 году может опуститься ниже 70 рублей
Фото: Национальная Служба Новостей
Биржевой курс доллара к рублю в 2021 году может опуститься ниже 70 рублей, рассказал РИА Новости член правления, заместителя президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов. До конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, добавил он. По мнению Голосова, котировки доллара за пределами коридора 60-80 рублей некомфортны для российского Центробанка. В четверг торги на ММВБ закрылись на отметке 78,9 рубля за доллар и 92 рубля за евро. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал падение рубля на 20% «крутым и потрясающим» событием, так как это стимулирует развитие производства в стране. Основную причину падения курса рубля назвал НСН экономист Денис Ракша. Это — цены на нефть. В мире началась вторая волна карантинных мер против распространения коронавируса, это приводит с снижению потребления нефти и падению ее цены, что влияет на курс рубля. По мнению Ракши, укрепления рубля не будет, будут технические отскоки.
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Комментарии 1
Рынки , Денис Мантуров , Минпромторг , ММВБ , Центральный банк России , РИА Новости
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