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Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе 

Прайм 3 часа назад
Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов пятницы на неопределенности в США с приближением президентских выборов и опасениях вокруг распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,5%, до 3224,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,3%, до 2198,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,95%, до 24107,42 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,56%, до 2367,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 5927,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,52%, до 22977,13 пункта.
Инвесторов продолжает беспокоить новая волна распространения коронавируса, которая может затормозить восстановление всей мировой экономики. Кроме того, внимание рынков обращено к предстоящим 3 ноября президентским выборам в США. Досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

"В преддверии выборов в США будет больше волатильности", — сказал агентству Блумберг старший рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

В то же время ограничить негатив в Японии помогла внутренняя статистика. Так, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в сентябре осталась на уровне 3%, как и в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне 3,1%. Кроме того, промпроизводство в стране выросло на 4% в месячном исчислении, хотя ожидался рост на 3,2%.
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