Третьего ноября в США пройдут президентские выборы: Трамп vs Байден. На самом деле это будут не выборы, а выбор, какой будет Америка. Как Ельцин vs Зюганов в России в 1996 году, если не круче. Традиционалисты и консерваторы против левых и либералов. В московских инвестиционных компаниях шутят, что из-за пандемии COVID-19 американские специалисты по «цветным революциям» работают из дома. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке только доля шутки. Пессимисты полагают, что в США может даже вспыхнуть гражданская война. Беспорядки могут начаться, как и положено, сразу в ночь после выборов.

В период с начала сентября по начало октября вероятность победы демократов и на выборах президента США, и на выборах в Сенат заметно выросла. Однако затем (с 8 октября) она снизилась с 69% до текущих 60%, пишут аналитики Goldman Sachs со ссылкой на коэффициенты букмекеров. Победа Байдена — это почти со сто процентной вероятностью снятие санкций с Ирана, который по-прежнему мечтает покончить с Израилем. Снятие санкций с Ирана будет означать, что США предадут Израиль, своего главного стратегического союзника. Для России, Азербайджана и Казахстана, нефтяных экспортеров из СНГ это также будет плохой новостью. Персидская нефть появится на рынке, обрушив цены. Быстро нарастить добычу Иран не сможет, но в хранилищах много нефти. На фоне новой волны карантина уровень в $20-25 по Brent может стать реальностью.

Пока Байден опережает Трампа. Удивительно, что левые идеи становятся так популярны в цитадели капитализма — США. В 1991 году казалось, что мир избавился от коммунизма навсегда. Никто не мог подумать, что после России коммунизм может подцепить сама Америка. Однако результат на самом деле не совсем ясен. И для рынков может настать время очень большой турбулентности. Если результаты президентских выборов в США будут оспорены одним из кандидатов и их законность будет поставлена под вопрос, последует резкое падение фондовых рынков. Насколько сильно упадут рынки, будет зависеть от того, как долго продлится спор о победителе выборов 3 ноября. Если дело дойдет до Верховного суда, то процесс определения нового главы Белого дома может затянуться и создать большую неопределенность — то есть то, что рынки «ненавидят». В любом случае падение американского рынка акций — это удар по уверенности потребителей в США. Усиление мировой рецессии, обвал фондовых рынков и валют emerging markets по всему миру.

Победа Байдена , вероятно, будет негативна для рынка. Однако учитывая ожидания по мягкой монетарной политике ФРС на неопределенный срок, падение котировок на американском рынке акций, которое мы оцениваем в 2-3%, стоит использовать для покупки акций. Если победит Трамп , то все останется как есть, рынки отыграют уход риска повышения налогов. Вместе с тем, инвесторы будут опасаться новой торговой войны США и Китая. Индекс S&P 500 в ближайшей перспективе достигнет нового рекордного значения около 3 700 пунктов. Лучший защитный актив — это золото. Если вы американец или хотите рискнуть на их рынке акций, то стоит присмотреться к следующим видам активов: победа Джозефа Байдена будет позитивна для IT-компаний, производителей оборудования для 5G, производителей лекарств; победа Дональда Трампа будет позитивна для нефтяников, металлургов и потребительского сектора.

Многие гадают, кто лучше для России. Вроде бы, Трамп лучше. Однако не имеет значение, как зовут американского президента, так как конфронтация против России будет всегда, пока Россия сохраняет нефтегазовые запасы и ядерный потенциал. Не надо строить никаких иллюзий. Если победит Байден, то новые американские санкции могут затронуть ОФЗ. Нефть на фоне пандемии и смягчения санкций с Ирана действительно может уйти в пике. Покрывать вечно бюджетный дефицит за счет резервов нельзя. Рост экспорта сельхозпродукции и золота принципиально ситуацию не поменяет. Да и армию, как хочет Министерство финансов , секвестировать в текущей ситуации не стоит. Путин на это никогда не пойдет. Много раз озвученный пессимистами курс 100 руб. за доллар может стать реальностью. Индекс РТС уйдет ниже тысячи пунктов. Самое время провести деноминацию один к 100.