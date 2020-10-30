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Турецкая лира обвалилась до минимума после землетрясения 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Лира обвалилась до минимума после землетрясения
Фото: Reuters
Турецкая лира обновила исторический минимум после землетрясений в провинции Измир, об этом свидетельствуют данные торгов.
На 15.40 мск доллар к турецкой лире вырос по отношению к предыдущему закрытию на 1%, до 8,368 лиры, это исторический минимум, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.
В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. Разрушено шесть зданий. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы.
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