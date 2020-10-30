Эксперты исключили обвал цен на нефть ниже $20

Стоимость нефти Brent на этой неделе растеряла почти 10%, опустившись ниже $38 за баррель впервые с июня. Коррекция происходит на фоне роста добычи нефти в Ливии и новых карантинных мер в Европе. Однако аналитики, опрошенные ТАСС, считают маловероятным обвал котировок ниже $20 за баррель из-за второй волны коронавируса, как это происходило в апреле. По их оценкам, нефть может подешеветь до $35 за баррель и потом развернуться в сторону $40 за баррель.

Экономические последствия весенних локдаунов заставили многих наблюдателей говорить о том, что на повторные изоляционные меры во время второй волны коронавируса мировые правительства не пойдут. Однако скорость распространения вируса уже заставила ввести карантинные меры Германию и Францию. Их примеру в ближайшее время могут последовать и другие страны. Угроза того, что потребление топлива из-за новых ограничений может снова снизиться, спровоцировала "медвежьи" настроения на рынке нефти. Brent только за эту неделю опустилась с $41,7 до $38 за баррель.

В апреле, когда во всем мире около 4 млрд человек в той или иной степени находились под карантином, а потребление топлива падало почти на треть, стоимость нефти опускалась ниже $20 за баррель впервые за 20 лет. Впрочем, для повторения такого сценария сейчас у нефти немного шансов, считают аналитики.

Хуже не будет

"В апреле ситуация с падением спроса сильно усугублялась ростом добычи со стороны Саудовской Аравии и других стран. Сейчас ситуация обратная, поэтому такого резкого падения цен быть не должно", — полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Весенний коллапс во многом был спровоцирован и падением импорта со стороны Китая. Однако сейчас, когда Европа и США борются с ростом числа новых заболеваний коронавирусом, в Азии во главе с Китаем наблюдается устойчивый спрос на нефть, указывает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен

По мнению экспертов, для разворота нисходящей динамики на рынке нефти будет достаточно заявлений со стороны стран ОПЕК+, которые организованно сокращают добычу нефти для стабилизации рынка с мая.

"В этот раз мы ожидаем, что ОПЕК+ будет более оперативно реагировать на ситуацию. Это позволит избежать сильного перепроизводства. Как минимум, чтобы сдержать падение цен, ОПЕК+ придется не наращивать добычу со следующего года, как это подразумевается текущим соглашением, а, возможно, даже снизить ее дополнительно", — рассуждает Маринченко.

Такого заявления со стороны ОПЕК+, по словам аналитика "Финама" Алексея Калачева, должно быть достаточно, чтобы поддержать рынок.

В краткосрочной перспективе Brent может опуститься и до $35 за баррель, полагает Хансен, но для дальнейшего падения поводов он не видит, так как сроки массовой вакцинации приближаются.