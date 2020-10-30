Эксперты исключили обвал цен на нефть ниже $20

Стоимость нефти Brent на этой неделе растеряла почти 10%, опустившись ниже $38 за баррель впервые с июня. Коррекция происходит на фоне роста добычи нефти в Ливии и новых карантинных мер в Европе. Однако аналитики, опрошенные ТАСС, считают маловероятным обвал котировок ниже $20 за баррель из-за второй волны коронавируса, как это происходило в апреле. По их оценкам, нефть может подешеветь до $35 за баррель и потом развернуться в сторону $40 за баррель.
Экономические последствия весенних локдаунов заставили многих наблюдателей говорить о том, что на повторные изоляционные меры во время второй волны коронавируса мировые правительства не пойдут. Однако скорость распространения вируса уже заставила ввести карантинные меры Германию и Францию. Их примеру в ближайшее время могут последовать и другие страны. Угроза того, что потребление топлива из-за новых ограничений может снова снизиться, спровоцировала "медвежьи" настроения на рынке нефти. Brent только за эту неделю опустилась с $41,7 до $38 за баррель.
В апреле, когда во всем мире около 4 млрд человек в той или иной степени находились под карантином, а потребление топлива падало почти на треть, стоимость нефти опускалась ниже $20 за баррель впервые за 20 лет. Впрочем, для повторения такого сценария сейчас у нефти немного шансов, считают аналитики.
Хуже не будет
"В апреле ситуация с падением спроса сильно усугублялась ростом добычи со стороны Саудовской Аравии и других стран. Сейчас ситуация обратная, поэтому такого резкого падения цен быть не должно", — полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Весенний коллапс во многом был спровоцирован и падением импорта со стороны Китая. Однако сейчас, когда Европа и США борются с ростом числа новых заболеваний коронавирусом, в Азии во главе с Китаем наблюдается устойчивый спрос на нефть, указывает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен
.
По мнению экспертов, для разворота нисходящей динамики на рынке нефти будет достаточно заявлений со стороны стран ОПЕК+, которые организованно сокращают добычу нефти для стабилизации рынка с мая.
"В этот раз мы ожидаем, что ОПЕК+ будет более оперативно реагировать на ситуацию. Это позволит избежать сильного перепроизводства. Как минимум, чтобы сдержать падение цен, ОПЕК+ придется не наращивать добычу со следующего года, как это подразумевается текущим соглашением, а, возможно, даже снизить ее дополнительно", — рассуждает Маринченко.
Такого заявления со стороны ОПЕК+, по словам аналитика "Финама" Алексея Калачева, должно быть достаточно, чтобы поддержать рынок.
В краткосрочной перспективе Brent может опуститься и до $35 за баррель, полагает Хансен, но для дальнейшего падения поводов он не видит, так как сроки массовой вакцинации приближаются.
"Допускаю, что максимум до $36 за баррель упадет цена, а за этим последует разворот к $40 за баррель в течение недели-двух", — соглашается Калачев.
Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам